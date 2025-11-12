ijekom cijele godine isplaćivali smo uredno i redovito plaće, no i dalje imamo kompleksnu situaciju s dobavljačima. Smanjili smo ih donekle u 2024. godini i nastavljamo taj trend u 2025. godini, rekao je Ivan Bilić
Bilić: Hajduk će ovu godinu završiti u plusu pet milijuna €, a zaslužili smo dobiti novi stadion
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita jedna od glavnih tema bilo je financijsko izvješte Hajduka za 2024. godinu. Izvješće je usvojeno te je podršku dalo 23 vijećnika, a dvoje je bilo suzdržanih. O financijama splitskog kluba je govorio predsjednik Hajduka, Ivan Bilić, te je naglasio da je klub prošlu godinu završio s minusom od 10,7 milijuna eura.
- Planirani transferi se nisu dogodili za razliku od 2025. godine kada se situacija promijenila. Što se tiče 2025. godine, nju bismo trebali dočekati u plusu oko pet milijuna eura. Tijekom cijele godine isplaćivali smo uredno i redovito plaće, no i dalje imamo kompleksnu situaciju s dobavljačima. Smanjili smo ih donekle u 2024. godini i nastavljamo taj trend u 2025. godini - rekao je Bilić pa dodao:
- Posebno je pozitivno da imamo garanciju financijske stabilnosti, od svih klubova participirali smo najviše s mladim igračima. Protiv Osijeka ih je šest počelo, a deset ih je ukupno imalo zapažene uloge ove sezone. Daleko smo kumulativno ispred svih drugih klubova.
Vijećnici su Hajduku postavljali pitanja o dugovima, faktoringu te kazne Uefe od 300.000 eura zbog kršenja financijskog fair-playa. O tome je govorio vijećnik centra, Bojan Ivošević.
- Draže mi je da smo platili kaznu, nego da smo prodavali mlade igrače. Rokas Pukštas je najbolji primjer koji sada vrijedi puno više. Ima i većih klubova koji su u dugovima, a kada gledamo kako nogomet funkcionira, onda je bespredmetno raspravljati o tome. Transfer Luke Vuškovića je pokazatelj - rekao je Ivošević koji je naglasio kako je bitno da Hajduk ne dođe tražiti kredite od grada kao 2013.
Bilić je komentirao faktoring te infrastrukturu kojom Hajduk raspolaže.
- Sami faktoring je u većini neutralan, osim za kamatu. Za Vuškovića je u pitanju bila engleska banka, kamatu zbilja sad ne znam, ali možemo vam dostaviti. Da bi klub mogao uspješno poslovati, važan je kamp. Vjerojatno smo klub s najgorim terenima, zato je ove godine povećano ozljeđivanje mladih igrača. Planiramo popraviti ta dva terena, a bitno nam je da se realizira kamp - rekao je Bilić.
Dotaknuo se i novog stadiona.
- Stav kluba je da idemo prema novom stadionu koji bi bio nogometni, ali i omogućio dodatne prihode, tako da nam na neki način to pomogne i financijski u budućnosti - rekao je Bilić.
Pitali su ga bi li htio izgradnju novog stadiona na mjestu gdje je Poljud ili na drugoj lokaciji:
- Nije bilo govora o tome. Nisam ni za jednu opciju, ja samo predstavljam interese kluba, a oni su da nam je nužan novi stadion. Podsjetio bih kako je Ministarstvo financija omogućilo Zagrebu i Splitu gradnju stadiona, tako da će pola toga oni financirati. Zbog toga vjerujem da i mi, kao i Dinamo u Zagrebu, zaslužujemo novi stadion - odgovorio je Bilić.
Na kraju je podvukao kako Hajduk od Vuškovićevog i još dva transfera ima pozitivan financijski rezultat te da je, što se tiče Uefine kazne, dug umanjen te bi uskoro trebali izaći iz financijskog monitoringa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+