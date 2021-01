Nogometaši Leicestera, Evertona, Fulhama i Sheffield Uniteda plasirali su se u 4. kolo Engleskog FA kupa, dok je od prvoligaša ispao WBA.

WBA se oprostio od kupa porazom na penale kod trećeligaša Blackpoola. Bivša momčad Slavena Bilića gubila je s 0-1 i 1-2 u regularnom dijelu, a nakon što su ipak izborili produžetak, izgubili su na penale. Filip Krovinović odigrao je svih 120 minuta, ali nije sudjelovao u raspucavanju.

Prije same sezone Premier lige analitičari su West Bromwichu prognozirali teško prizemljenje i povratak u Championship. Bilić se pokušao suprotstaviti zlim jezicima smatrajući kako su čuda ipak moguća, no ubrzo je i on shvatio da bez pojačanja neće puno moći.

Talentiranu i kompaktnu skupinu mladića koju je uveo u prvi rang bilo je potrebno osnažiti, no u upravi kluba jednostavno nije bilo sluha pa je bivši hrvatski izbornik platio danak tuđih loših odluka.

I situacija se nije znatno popravila otkad je na klupu sjeo Big Sam Allardyce pa vjerojatno i njemu vrlo brzo slijedi ista sudbina.

Everton uz puno muke

Leicester je u gostima nadigrao drugoligaša Stoke City s 4-0. Justin (34), Albrighton (59), Ayoze Pérez (79) i Barnes (81) bili su strijelci za Leicester, koji nikad nije osvojio FA kup, a četiri puta je bio finalist - zadnji puta davne 1969.

Fulham je tek nakon produžetaka prošao drugoligaša QPR s 2-0 golovima Reida (103) i Kebana (108).

Premijerligaš Sheffield United u gostima je slavio protiv trećeligaša Bristol Roversa s 3-2. Šestoligaš Chorley najniže je rangirani klub koji će igrati u 4. kolu, a do njega su došli pobijedivši s 2-0 kod kuće koronavirusom desetkovanog drugoligaša Derby County.

Nogometaši Evertona prošli su uz puno muke izbacivši na svom terenu drugoligaša Rotherham tek golom Francuza Abdoulaye Doucourea u produžetku. Na Goodison Parku je nakon 90 minuta bilo 1-1, Everton je poveo golom turskog napadača Cenka Tosuna (9), njegovim prvim još od studenoga 2019., no Rotherham je poravnao preko Matthewa Olosundea (56). Peterostrukog pobjednika FA kupa je spasila pričuva Doucoure u 93. minuti.

Dalje je prošao i Luton Town našega golmana Simona Sluge, koji je sačuvao mrežu netaknutom protiv Readinga (1-0).