Bilić: Pa trojica igrača s najviše energije kod nas su i najstariji!

Slaven Bilić bio je, kao i obično, prilično rječit, ali imao je i razloga za zadovoljstvo u Pragu jer je startao pobjedom u drugi mandat na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Uz dosta muke svladao je Češku 2-1 na otvorenju Lige nacija.

Sažetak utakmice Češka - Hrvatska pogledajte OVDJE.

- Čestitam igračima na važnoj pobjedi, dobro je krenuti pobjedom i da je prijateljska utakmica, a kamoli Liga nacija koja je bitna. Vidite i utakmicu Nizozemska - Njemačka, te utakmice se ne razlikuju od onih koje su bile na SP-u. Apsolutno smo zaslužili pobjedu, dominirali smo u prvom dijelu, to se vidi u statistici. Falio je udarac izvana, htjeli smo se ušetati u gol, tražili smo idealnu situaciju za šut do koje je teško doći kad se protivnik brani s igračima u šesnaestercu. Perišić, Sučić, trebali bi probati pa će idući put proći. Ali lako smo gušili igru Čeha, radili presing. Tako smo nastavili i u drugom, dali gol - govorio je Bilić u dahu u razgovoru sa Sašom Lugonjićem za Novu TV pa nastavio o problemima:

- Kad je izgledalo da ćemo dati drugi gol, u tri minute napravimo par grešaka, aut, krivo dodavanje, bez pritiska... Tehničke greške koje igrači ove klase ne rade. I primimo gol. Na gostovanju to ostavi traga, onda uđeš u neku nervozu jer je sve manje vremena, želiš pobijediti. Oni imaju ozbiljnu šansu za 2-1... Ipak smo na kraju zasluženo dali gol iz super akcije. Momci s klupe su jako dobro reagirali. Super pobjeda na početku mandata. Za prvu utakmicu je više nego dobro.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Više od 20 godina nakon prvog Slavenova debija protiv Italije u Livornu, u pobjedi 2-0, ponovno je zabio Luka Modrić. Kako je vidio nastup njega i Matea Kovačića?

- Ne volim isticati igrače, sve je to kolektiv. Kolektiv svaki put izbaci nekog drugog, ali će njih dvojicu izbacivati stalno. Oni se znaju kao da su blizanci, tako se i osjećaju. Nama je Luka sve, što se tiče stabilnosti, mirnoće, ritma. Ali Kova je krilo u sredini terena, nema igrača kojeg ne može proći, kako stvara višak je nevjerojatno. Svima svaka čast, ali tri igrača s najviše energije, trke i svega su najstarija, Perišić, Luka i Kova.

Španjolska je na Wembleyu pobijedila Englesku 3-2. Što očekivati od sraza u Sevilli za tri dana, koliko će mijenjati?

- Mijenjat ćemo sigurno. Ne radi potrošnje, što smo pobijedili, ali napravit ćemo sve da nam rezultat ne pati. Imamo i nakon Seville još dvije Seville de facto. Treba jako dobro paziti, ali imamo jako puno kvalitetnih igrača. Svi su kvalitetni, svi će dobiti priliku i zaslužuju igrati. Ali nije to matematika da kažeš kad će tko ući. Ići ćemo u svakoj utakmici istrčati s najboljim mogućim sastavom računajući da smo imali utakmicu prije tri dana i da je opet imamo za dva dana - zaključio je Bilić.