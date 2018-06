Bilić prognozirao prvo mjesto u skupini, Roy žestoko odgovorio

Sinoćnja pobjeda Vatrenih protiv Nigerije donijela je veliku radost mnogim navijačima diljem Lijepe naše, kao i bivšim igračima Hrvatske. Tako je bivši izbornik naše reprezentacije Slaven Bilić u sportskoj emisiji televizije ITV, u kojoj gostuje kao sportski komentator povodom SP-a, dao svoje viđenje skupine D.

No, njegova prognoza nije se baš svidjela legendarnom igraču Manchester Uniteda Royu Keanu, koji mu je žestoko spustio i zapalio društvene mreže sa svojom reakcijom.

- Uz najveći respekt prema Islandu, ako mi osvojimo bod protiv Argentine i tri boda protiv Islanda, mi smo prvi u skupini - rekao je optimistično Bilić, nakon čega mu je Keane odgovorio.

- Baš lijepo da imaš takav stav. Ali pred Hrvatskom su jako teške utakmice. Jasno da je najlakše reći: Trebamo samo remi protiv Argentine i pobjedu protiv Islanda. Kad bi nogomet bio tako jednostavan, to bi bilo sjajno. Ali, ne, to nije tako. Hrvatsku čekaju teški dani i ja mislim da će vas Argentina pobijediti - odgovorio je Biliću uvijek namrgođeni Irac.

No, ono što je zapalilo društvene mreže je Keanova reakcija nakon Bilićevog objašnjenja. Naime, Irac je imao njemu uobičajeni ljuti pogled, a naročito je sve nasmijala njegova reakcija nakon što ga je Bilić dotakao po ramenu.

I'm convinced Roy Keane is going to kill Slavan Bilic if he keeps touching his shoulder 😂 #CRONGA #WorldCup pic.twitter.com/W3PtwrmxJf