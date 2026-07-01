Bilić razgovarao s Livajom i agentom, vraća se treninzima

Marko Livaja od subote bi se trebao vratiti u trenažni proces prve momčadi Hajduka. Takav bi rasplet barem privremeno mogao smiriti tenzije na Poljudu nakon incidenta zbog kojeg je kapetan napustio pripreme u Sloveniji i vratio se u Split. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić razgovarao je s Livajom i njegovim agentom Vincenzom Cavaliereom o događajima na pripremama. Prema neslužbenim informacijama Tportala, sastanak je otvorio prostor za smirivanje situacije i Livajin povratak treninzima.

Bilić je neposredno nakon sukoba, u kojem su sudjelovali Livaja, trener Gonzalo García i sportski direktor Robert Graf, otputovao u Sloveniju kako bi pokušao stabilizirati stanje. Livaja je u međuvremenu ostao u Splitu, dok se ostatak momčadi nastavio pripremati u Sloveniji.

Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Disciplinski slučaj počeo je nakon što je osam igrača, među kojima je bio i Livaja, poslije zajedničkog gledanja utakmice Hrvatske i Gane ostalo budno dulje od dopuštenog. Trener i sportski direktor predviđenu su novčanu kaznu zamijenili blažom mjerom, odnosno trkačkim treningom. Prema Hajdukovu objašnjenju, Livaja je prekinuo trening, neprimjereno se obratio najprije sportskom direktoru, a zatim i treneru te samovoljno napustio teren.

Klub je naveo i da je Livaja 19. lipnja dobio usmenu opomenu jer se nije pojavio na službenom fotografiranju za novi dres. Odbio je i potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027., što je Hajduk istaknuo kao dodatni razlog za udaljavanje s priprema.

"Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama", objavio je Hajduk.

S Poljuda su naglasili da se jedina službeno izrečena mjera odnosi na udaljavanje s priprema te da nisu donesene druge odluke o Livajinu statusu.

"Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek", poručili su iz kluba.