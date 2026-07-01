Obavijesti

Sport

Komentari 2
SMIRUJE SE SITUACIJA?

Bilić razgovarao s Livajom i agentom, vraća se treninzima

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Bilić razgovarao s Livajom i agentom, vraća se treninzima
Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Disciplinski slučaj počeo je nakon što je osam igrača, među kojima je bio i Livaja, poslije zajedničkog gledanja utakmice Hrvatske i Gane ostalo budno dulje od dopuštenog

Admiral

Marko Livaja od subote bi se trebao vratiti u trenažni proces prve momčadi Hajduka. Takav bi rasplet barem privremeno mogao smiriti tenzije na Poljudu nakon incidenta zbog kojeg je kapetan napustio pripreme u Sloveniji i vratio se u Split. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić razgovarao je s Livajom i njegovim agentom Vincenzom Cavaliereom o događajima na pripremama. Prema neslužbenim informacijama Tportala, sastanak je otvorio prostor za smirivanje situacije i Livajin povratak treninzima.

Bilić je neposredno nakon sukoba, u kojem su sudjelovali Livaja, trener Gonzalo García i sportski direktor Robert Graf, otputovao u Sloveniju kako bi pokušao stabilizirati stanje. Livaja je u međuvremenu ostao u Splitu, dok se ostatak momčadi nastavio pripremati u Sloveniji.

Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka
Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Disciplinski slučaj počeo je nakon što je osam igrača, među kojima je bio i Livaja, poslije zajedničkog gledanja utakmice Hrvatske i Gane ostalo budno dulje od dopuštenog. Trener i sportski direktor predviđenu su novčanu kaznu zamijenili blažom mjerom, odnosno trkačkim treningom. Prema Hajdukovu objašnjenju, Livaja je prekinuo trening, neprimjereno se obratio najprije sportskom direktoru, a zatim i treneru te samovoljno napustio teren.

TRENER HAJDUKA Garcia: Nemam ništa za reći o Livaji, klub komunicira o njemu
Garcia: Nemam ništa za reći o Livaji, klub komunicira o njemu

Klub je naveo i da je Livaja 19. lipnja dobio usmenu opomenu jer se nije pojavio na službenom fotografiranju za novi dres. Odbio je i potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027., što je Hajduk istaknuo kao dodatni razlog za udaljavanje s priprema.

"Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama", objavio je Hajduk.

S Poljuda su naglasili da se jedina službeno izrečena mjera odnosi na udaljavanje s priprema te da nisu donesene druge odluke o Livajinu statusu.

"Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek", poručili su iz kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Romano otkrio detalje posla Dinama i Barce
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Romano otkrio detalje posla Dinama i Barce

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026