Bilić: S Modrićem sam se čuo, ali to će ostati između nas. Ćorluka neće biti član mojeg stožera

Slaven Bilić (57) je u ponedjeljak proglašen za novog izbornika Hrvatske, a u večernjim satima bio je gost u HRT-ovoj Americani gdje je odgovarao na pitanja voditelja Valentine Miletić i Marka Šapita. U utorak je odradio još jednu medijsku obvezu na Novoj TV; ondje je dao intervju kojeg prenosimo u cijelosti.

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Pokretanje videa... VIDEO Bilić: Prvo ću popričati s Modrićem. Pokradeni smo! A ako ja nisam dovoljno desno... | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Kako ste proveli prvi izbornički dan?

- Jučer je bilo gostovanje, presica, pa gostovanje na HRT-u. Prvi dani su stresni, znao sam da će to biti tako, jer je to funkcija koja zahtijeva veliku pažnju.

Je li se Dalić javio?

- Red je da se javim njemu, a to ću napraviti kad se završi ova gungula. Moj cilj je uspjeh s Hrvatskom.

Je li se dogodio poziv s Modrićem?

- Pričao sam, stalno smo u kontaktu. Što se tiče aktualne teme, popričat ćemo sljedećih par dana, moja želja i želja onih koji prate nogomet je da on nastavi. Vjerujem da imamo dosta aduta da on nastavi, iako je njegova odluka. Čuli smo se nakon mog imenovanja, ali to je između mene i njega.

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Rekli ste da su vaši kontakti s HNS-om postojali već dvije godine. Kako je bilo iščekivati konačnu odluku Zlatka Dalića?

- Nema skrivanja. To je od Eura, od Italije, bilo kontakata, no to se svelo na dva ručka u Zagrebu i tri razgovora, od čega dva u vezi tih ručkova. Do mene su dolazili signali od ljudi oko saveza, ali to zadnjeg dana su bili uz "ako" i "kada" Zlatko ode. Je li bilo nervoze? Prvu godinu sam uzeo da se odmorim, zaželio sam se Splita, drugu sezonu sam htio raditi, ali čekao sam. Bio sam blizu posla s West Hamom, iako je posao bio do kraja sezone. Bilo je sigurno par ponuda koje bih prihvatio da nije bilo opcije hrvatske nogometne reprezentacije.

Daliću su mnogi zamjerali neke izmjene i korištenje igrača iz HNL-a. Javnost se polarizirala oko Stojkovića i Belje.

- Dinamo je bio prvak, Stojković, Beljo, Mišić bili su u priči. No koga izbaciti? Nije Zlatko rekao da oni nisu dobri igrači. Stojković se meni sviđa, ali imamo Vlašića, Baturinu, Pašalića, Fruka. Ima takvih igrača, stvar je ukusa. Beljo se ne može ignorirati isto, ali imamo Matanovića, Budimira... Sigurno je razmišljao koga pozvati, oni su bili na pretpozivu, ne počinju od nule, ali će se i oni kod mene gledati te će se pričati sa svima. Vrata reprezentaciji nisu im otvorena iz kurtoazije, već jer su mi interesantni.

Split: Konferencija Future Minds te panel Irene Orlović i Slavena Bilića | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Situacija oko Mišića?

- Imali smo i slučajeve u većim reprezentacijama kad su igrači debitirali u takvim godinama. Igra na poziciji na kojoj nemamo puno igrača, sviđa mi se. Ponavljam, jedini kriterij bit će kvaliteta. Ako imamo 5-6 igrača od 36+ godina, ne možeš očekivati toliko od njih kao da su mladi, ali nećemo se tako lako rješavati ih. Treba ih animirati da produže.

Vušković je bio na udaru kritika nakon Engleske.

- Takav je svijet, reakcije dopiru odmah do tebe. Nekad su mediji takvi pa izaberu najružnije stvari jer su one senzacionalističke. Znam obitelj Vušković, znam dosta o njemu. Zdrava je osoba, nije dobio kritike od igrača i suigrača. Mlad je igrač, debitirao je na SP-u protiv Engleske, odigrao je korektno za svoje godine. Budućnost je ogromna.

Koliko će se Hrvatska razlikovati pod vašom palicom?

- Neće ona biti drukčija u smislu imena. Ali svaki trener donese nešto drugo, bilo taktički, psihološki ili energetski. Igrat će najbolji.

Kako će izgledati stožer?

- Ne bih o tome dok se ne oformi, moram još neke stvari definirati, neki od tih ljudi bili su u reprezentaciji kada sam bio prvi put, neki od njih su me pratili u klubovima u kojima sam radio poslije. Vedran Ćorluka? Neće biti u stožeru.

Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Planirate li dovesti specijalista za prekide?

- Postalo je to jako popularno, ali vidjet ćemo. Arsenalu se spočitava da je osvojio Premier ligu samo zbog prekida. Intrigira me, moguće je.

Hoćete li pričati igračima da trebaju transfer kako bi igrali?

- Neću samoinicijativno dijeliti savjete, jedino ako me pitaju za savjet. Jedino da me igrač pita kako može više igrati, pa mu mogu reći da, ako želi veći status, treba igrati u klubu. Bilo to preko posudbe ili kako god. Obilazit ćemo igrače, ne samo na telefon, tako povećavamo svoje šanse. U prvom mandatu sam naučio kako to funkcionira, ako cijeli svoj posao ostaviš za prvi dan okupljanja, tu dolaziš do cajtnota. Zato se možete vidjeti ili čuti preko telefona.