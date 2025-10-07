Bilić se vraća na Otok? Velikan ostao bez trenera, bivši izbornik jedan je od kandidata za klupu

Nakon slabog ulaska u sezonu, škotski velikan Rangers odlučio je raskinuti suradnju s trenerom Russellom Martinom. Presudio mu je remi 1-1 protiv Falkirka, kojim je klub ostao tek osmi na ljestvici sa samo jednom pobjedom u sedam kola. Uprava sada koristi reprezentativnu stanku kako bi pronašla novog menadžera, a među potencijalnim nasljednicima spominje se i hrvatski stručnjak Slaven Bilić (57), pišu britanski mediji.

Prema informacijama novinara Alana Nixona, Bilićevo je ime predložila osoba bliska klubu. Bivši izbornik Hrvatske, koji trenutačno nema angažman, navodno je otvoren za povratak u britanski nogomet, gdje je već vodio West Ham i West Bromwich Albion. Time bi se ponovno vratio na Otok nakon više od tri godine.

Rangers zasad nema jasnog favorita za klupu. Uz Bilića, u igri su i bivši trener Steven Gerrard te Kevin Muscat, no obojica bi mogli imati problema s poreznim obvezama zbog svojih prijašnjih angažmana na Bliskom istoku. Novog menadžera čeka prvi ispit 18. listopada, kada Rangers na Ibroxu dočekuje Dundee United, a ubrzo nakon toga slijedi i europski ogled protiv norveškog Branna.

Bilić je bez posla od prošle godine, kada je napustio saudijski Al-Fateh. U trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, Bešiktaš, Lokomotiv Moskvu, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan i Watford, ali unatoč bogatom iskustvu još nije osvojio nijedan trofej.