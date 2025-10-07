Obavijesti

NOVI ANGAŽMAN?

Bilić se vraća na Otok? Velikan ostao bez trenera, bivši izbornik jedan je od kandidata za klupu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

Rangers zasad nema jasnog favorita za klupu. Uz Bilića, u igri su i bivši trener Steven Gerrard te Kevin Muscat

Nakon slabog ulaska u sezonu, škotski velikan Rangers odlučio je raskinuti suradnju s trenerom Russellom Martinom. Presudio mu je remi 1-1 protiv Falkirka, kojim je klub ostao tek osmi na ljestvici sa samo jednom pobjedom u sedam kola. Uprava sada koristi reprezentativnu stanku kako bi pronašla novog menadžera, a među potencijalnim nasljednicima spominje se i hrvatski stručnjak Slaven Bilić (57), pišu britanski mediji.

Slaven Bilić 00:18
Slaven Bilić | Video: WTA Makarska

Prema informacijama novinara Alana Nixona, Bilićevo je ime predložila osoba bliska klubu. Bivši izbornik Hrvatske, koji trenutačno nema angažman, navodno je otvoren za povratak u britanski nogomet, gdje je već vodio West Ham i West Bromwich Albion. Time bi se ponovno vratio na Otok nakon više od tri godine.

JAVLJA FABRIZIO Ipak ništa od povratka Bilića u West Ham. Klub ekspresno brzo našao zamjenu za Pottera
Ipak ništa od povratka Bilića u West Ham. Klub ekspresno brzo našao zamjenu za Pottera

Rangers zasad nema jasnog favorita za klupu. Uz Bilića, u igri su i bivši trener Steven Gerrard te Kevin Muscat, no obojica bi mogli imati problema s poreznim obvezama zbog svojih prijašnjih angažmana na Bliskom istoku. Novog menadžera čeka prvi ispit 18. listopada, kada Rangers na Ibroxu dočekuje Dundee United, a ubrzo nakon toga slijedi i europski ogled protiv norveškog Branna.

Slaven Bilic
Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

Bilić je bez posla od prošle godine, kada je napustio saudijski Al-Fateh. U trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, Bešiktaš, Lokomotiv Moskvu, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan i Watford, ali unatoč bogatom iskustvu još nije osvojio nijedan trofej.

OSTALO

