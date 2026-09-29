Bilić sočno počastio suca: 'Idiote jedan, pa jesi vidio da je vani!?'

Naizgled riješena utakmica između Španjolske i Hrvatske (3-1), 75. minuta, i situacija na sredini terena koja je razbjesnila izbornika "vatrenih" Slavena Bilića. Koji nije štedio nizozemskog suca Serdara Gözübüyüka, odnosno četvrtog suca Jeroena Manschota.

Rodri je dodao loptu prema Marcu Pubillu koji ju je hvatao na crti, činilo se ipak izvan terena, u dvoboju s Franjom Ivanovićem. Sudac je ipak dopustio da se igra nastavi.

- Idiote jedan, jesi vidio da je vani, ovoliko. Šta me gledaš - zagrmio je Bilić blizu mikrofona kraj terena pa se sve odmah jasno čulo i u televizijskom prijenosu.

Video te situacije pogledajte OVDJE.

Prije kraja utakmice Nico Williams je u 89. minuti golom postavio 4-1.