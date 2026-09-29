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VIDEO: NIJE GA ŠTEDIO

Bilić sočno počastio suca: 'Idiote jedan, pa jesi vidio da je vani!?'

Piše Josip Tolić,
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Bilić sočno počastio suca: 'Idiote jedan, pa jesi vidio da je vani!?'
Foto: Marcelo del Pozo
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Bilić planuo na suca: u prijenosu odjeknulo 'idiote jedan' nakon sporne lopte kod aut-linije na utakmici Španjolske i Hrvatske (4-1)

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Naizgled riješena utakmica između Španjolske i Hrvatske (3-1), 75. minuta, i situacija na sredini terena koja je razbjesnila izbornika "vatrenih" Slavena Bilića. Koji nije štedio nizozemskog suca Serdara Gözübüyüka, odnosno četvrtog suca Jeroena Manschota.

Rodri je dodao loptu prema Marcu Pubillu koji ju je hvatao na crti, činilo se ipak izvan terena, u dvoboju s Franjom Ivanovićem. Sudac je ipak dopustio da se igra nastavi.

- Idiote jedan, jesi vidio da je vani, ovoliko. Šta me gledaš - zagrmio je Bilić blizu mikrofona kraj terena pa se sve odmah jasno čulo i u televizijskom prijenosu.

Video te situacije pogledajte OVDJE.

Prije kraja utakmice Nico Williams je u 89. minuti golom postavio 4-1.

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Komentari 17
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