BILIĆ SPREMA PRVE PROMJENE Čeka se stanje s Baturinom, a u sastav ulaze ova trojica igrača!?
Slaven Bilić u Sevilli će napraviti nekoliko promjena u početnom sastavu 'vatrenih'. I to je sasvim logično, nitko ne može odigrati četiri utakmice u 11 dana u punoj minutaži. Promjene su potreba...
Češka je već arhivirana, Hrvatska se okreće gostovanju u Španjolskoj. I da, to će biti prilično zahtjevan izazov, svjetski prvaci su u sjajnoj formi, nakon osvajanja Mundijala slavili su i kod Engleske na Wembleyu 3-2. Slaven Bilić već će u Sevilli biti primoran na određene rotacije, u ovako gustom rasporedu (četiri utakmice u 11 dana) promjene su nužnost i potreba.