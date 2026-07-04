Bilić vodi u utrci za izbornika! Ima podršku šefova HNS-a

Zlatko Dalić uskoro će i službeno postati bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Ugovor mu je istekao i nastavka suradnje neće biti. Hrvatski nogometni savez reagirat će brzo i ustoličiti Dalićeva nasljednika.

A među nekoliko imena najveće šanse ima Slaven Bilić (57), član brončane generacije "vatrenih", dugogodišnji bivši izbornik te trener koji je radio u jakim ligama i klubovima. Bilićeva prednost u odnosu na ostale kandidate je kombinacija kvalitete, iskustva i osobnosti, i kao takav, s "punim paketom", ima najviše izgleda za izborničku funkciju. Ne manje važno, Bilić ima podršku predsjednika HNS-a Marijana Kustić i direktora reprezentacije Stipe Pletikose.

"Menadžment je kao droga. Jednom kad probate, ne želite ništa drugo". Tim je riječima Bilić opisao trenersku karijeru, koju je katapultirao prvi mandat na klupi "vatrenih", odnosno nakon početaka u Hajduka. Bilić je prvi put klupu hrvatske reprezentacije preuzeo 2006. godine, kad mu je bilo samo 37, promovirao je tad mlade talente poput Luke Modrića, Vedrana Ćorluke i Eduarda, koje je vodio i u U-21 reprezentaciji. Tadašnji "Bilić Boysi" dva su puta u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. godine pobijedili Englesku i ostavili je bez velikog natjecanja. Ne nevažno, Hrvatska je na Euru igrala lepršav nogomet, ali ožiljak koji joj je ostavila Turska vjerojatno nikad neće zacijeliti, usprkos medaljama koje je kasnije potpisao Dalić.

Poznanj: Euro 2012., skupina C, Hrvatska - Italija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bilić je šest godina proveo na klupi Hrvatske, nastavio je u moskovskom Lokomotivu i turskom Bešiktašu, a potom se 2015. vratio u West Ham i kao trener. Njegov dolazak izazvao je euforiju u londonskom klubu, West Ham je rušio velikane poput Arsenala, Liverpoola i Manchester Cityja te prvu sezonu završio na sedmome mjestu s rekordnim brojem bodova (62) i golova (65) za klub u Premier ligi. Bila je to ujedno i posljednja sezona na kultnom Upton Parku.

Bilić je taktički zagovornik formacije 4-2-3-1, služio se njome i u WBA-u, koji je promovirao u Premijer ligu. Preferira usko postavljene ofenzivne veznjake koji su blizu napadaču, čime se otvara prostor za napredne bočne igrače. No, iznad svega, Bilić je trener koji želi "opasnu" momčad, punu igrača koji su dobri s loptom.

Split: 11.9.1968. ro?en Slaven Bili? | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

​- Moj je posao da ih onda organiziram i uvjerim da odrađuju i prljavi posao - objasnio je filozofiju u jednom intervjuu za The Athletic.

Bilića je trenerska karijera vodila na različite strane svijeta. Vodio je klubove i u Saudijskoj Arabiji (Al-Ittihad, Al-Fateh), Kini (Beijing Guoan) te se vraćao u Englesku (Watford). Nemalo je puta isticao da su ga ta iskustva, makar mnoga vremenski kratka, učinila boljim trenerom jer se principi ne mogu samo "kopirati i zalijepiti".