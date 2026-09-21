Špekuliralo se kako bi se kapetan od reprezentacije trebao oprostiti protiv Španjolske na Poljudu, ali takvo što nikad nije potvrđeno. Sve je izvjesnije da će odraditi i drugi ciklus u Ligi nacija, a sudeći po izbornikovim izjavama, možda ostane i nakon toga
IZBORNIK VJERUJE KAPETANU PLUS+
Bilićeva znakovita izjava: Modrić će nas predvoditi i u kvalifikacijama za Euro 2028.?!
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S osmijehom na licu ušetao je u prostoriju. Moglo se iščitati i vidljivo olakšanje jer iščekivanje je trajalo posljednja dva mjeseca. No, čekanju je došao kraj. Prvim okupljanjem nakon Svjetskog prvenstva službeno je započela i druga era Slavena Bilića (58) na klupi reprezentacije.
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