'Bilmeze kao igrača Solina bi trebalo izbaciti na 6 mjeseci'

Vidjeli ste zapisnik, ne mogu ništa više komentirati, kratko je rekla Ivana Martinčić (34), međunarodna sutkinja, koja je sudila finale ženskog Europskog prvenstva do 19 godina.

Na utakmici u Sesvetama, gdje su igrali Sesvete i Solin, Ivana je bila četvrta sutkinja, glavni sudac bio je Vedran Jelenčić. Susret je, da i to kažemo, završio 2-2, no to je ovdje manje važno. Nakon što je sudac Jelenčić odsvirao kraj, u tunelu koji vodi prema svlačionici, igrač Solina Vlatko Šimunac, ni s čim izazvan, dobacio je Ivani, četvrtoj sutkinji koja ni s čim nije mogla izazvati ovako primitivno ponašanje, “Dođi da te je*emo”. Sramotno, da ne može biti sramotnije. Odnosno, da citiramo službeni zapisnik:

- Igrač gostiju Vlatko Šimunac prijavljen je od strane sutkinje jer joj je u tunelu nakon utakmice rekao: ‘Dođi da te je*emo’.

- Odvratno, uvredljivo, seksistički... Poznajem Ivanu, radi se o zaista pristojnoj i finoj curi, koja profesionalno obavlja svoj posao. A o ovom bilmezu nemam što reći, osim što ga treba kazniti najvećom mogućom kaznom. Ne znam kolika je propisana kazna za takve uvrede - rekla je Sanja Sarnavka iz zaklade Solidarna.

A kazne za psovanje suca mogu biti zabrana igranja od jednog do šest mjeseci i zabrana igranja od dvije do dvanaest utakmica. Kako smo uspjeli saznati, Šimunec bi, ako se dokaže da je sve u zapisniku istina, trebao biti drastično kažnjen, kao primjer nulte tolerancije za bilo koji oblik diskriminacije u hrvatskom nogometu.

Ivana nije htjela odgovoriti hoće li Vlatka prijaviti policiji.

- Pretpostavljam da ga neće prijaviti policiji, to je uvreda. Ali mogla bi ga tužiti za povredu časti, takve bilmeze treba novčano kažnjavati. Voljela bih kad bi ga HNS kaznio najvećom mogućom kaznom, da šest mjeseci ne smije igrati - kaže Sarnavka.

HNS će ga sigurno kazniti, no Vlatka bi mogao kazniti i njegov klub Solin.

- Vlatko je imao glupi seksistički ispad kojim je duboko povrijedio sutkinju utakmice, gospođu Ivanu Martinčić. Loše suđenje i vruća glava nikako ne umanjuju dimenziju incidenta. Stoga koristimo priliku izraziti najiskreniju ispriku gospođi Martinčić, ne samo zbog negativne medijske percepcije kojoj je klub izložen, već zato što se zaista imamo potrebu ispričati. NK Solin nije udruga koja potiče bilo kakav oblik nesnošljivosti, ponajmanje seksizam. Do sutkinje pokušavamo doći, ali iz razumljivih razloga ne želi komunicirati dalje po ovoj temi. O kazni igraču ćemo izvijestiti javnost - stoji u priopćenju Solina.