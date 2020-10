Bilo kuda, Hrvati svuda: Livaja izbacio Brekala, Barišić asistirao protiv Galate, Ozobić zabio...

Karabag je razbio Legiju 3-0, a zadnji gol za azerbajdžansku momčad zabio je Filip Ozobić. Rangers je pobijedio Galatasaray 2-1, a za drugi gol Škota asistirao je Borna Barišić. Oremuš i Miličević ispali su od Celtica...

<p><strong>Dinamo </strong>i <strong>Rijeka </strong>osvjetlali su obraz hrvatskog nogometa plasmanom u Europsku ligu. Sad stvari i ne izgledaju tako loše, od pet predstavnika, dva su ušla u skupine drugog najelitnijeg europskog natjecanja. Dinamo je s 3-1 srušio estonsku <strong>Floru</strong>, a Rijeka je u gostima priredila iznenađenje i srušila <strong>Kopenhagen</strong>.</p><p>Kod danske momčadi su s klupe ušli Hrvati, <strong>Robert Mudražija</strong> i <strong>Karlo Bartolec</strong>. Mudražija je igrao od 56., a Bartolec od 67. minute. Dečki su unijeli živost, ali nešto konkretnije nije se dalo napraviti protiv raspoložene riječke obrane.</p><p>Rumunjski <strong>Cluj</strong>, kojega je Dinamo izbacio u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ušao je u Europsku ligu pobjedom nad finskim KuPSom (3-1). Svih 90 minuta odradio je hrvatski veznjak <strong>Damjan Đoković</strong>, a do 83. minute igrao je i raspoloženi <strong>Gabrijel Debeljuh</strong>. Debeljuh je i zabio gol za 2-0 u 42. minuti na asistenciju Pauna-Alexandrua.</p><p>Lech je s 2-1 u utakmici punoj drame izbacio belgijski <strong>Charleroi</strong>. Kod poljske momčadi s klupe nisu ulazili golman <strong>Marko Malenica</strong> i veznjak <strong>Karlo Muhar</strong>.</p><p>Karabag je odradio sjajan posao i s 3-0 u Varšavi izbacio Legiju. Kod Poljaka je svih 90 minuta odradio bivši Hajdukov desni bek <strong>Josip Juranović</strong>, a veznjak <strong>Domagoj Antolić</strong> igrao je do 63. Kod Karabag je jedan od najboljih pojedinaca bio <strong>Filip Ozobić</strong>, koji je igrao do 75. minute. Pet minuta prije izlaska poentirao je za konačnih 3-0 na asistenciju Andradea.</p><p>Celtic je teškom mukom izbacio Sarajevo (1-0) u gostima. Kod Sarajeva su svih 90 minuta odradili braniči <strong>Mirko Oremuš</strong> i <strong>Hrvoje Miličević</strong>. Oremuš je i 'požutio' u 93. minuti. Gol odluke postigao je stasiti francuski napadač Odsonne Edouard u 70. minuti.</p><p><strong>Glasgow Rangers</strong> je kod kuće upisao vrijedan skalp. S 2-1 pao je Galatasaray, turski velikan koji je iz kvalifikacija izbacio Hajduk. Svih 90 minuta za momčad Stevena Gerrarda odradio je hrvatski reprezentativac <strong>Borna Barišić</strong>, koji je i asistirao za drugi gol na utakmici. U 59. minuti na Barišićevo dodavanje poentirao je James Tavernier.</p><p>Grčki <strong>AEK </strong>ušao je u Europsku ligu nakon ludog preokreta protiv Wolfsburga. Poveli su Nijemci u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena golom Mehmedija. Grci su se vratili golom Simoesa u 65. minuti. Onda dugo, dugo ništa, činilo se da ćemo gledati produžetke, ali ukazao se Iranac Ansarifad u 94. minuti golom za 2-1.</p><p><strong>Marko Livaja</strong> je kod AEK-a igrao od 62. minute, a u 95. je dobio žuti karton. Kod Wolfsburga je do 79. minute igrao hrvatski reprezentativac <strong>Josip Brekalo</strong>. Spomenimo i kako je Mantalos kod AEK-a promašio penal u 20. minuti.</p><h2>Ostali susreti:</h2><p>Ararat-Armena - Crvena zvezda 1-2</p><p>Liberec - APOEL 1-0</p><p>Malmo - Granada 1-3</p><p>Rosenborg - PSV 0-2</p><p>H. Beer Sheva - Plzen 1-0</p><p>Dinamo Brest - Ludogorec 0-2</p><p>Standard Liege - CSKA Sofija 1-3</p><p>Dundalk - Klaksvik 3-1</p><p>Young Boys - Tirana 3-0</p><p>Sporting - LASK 1-4</p><p>Tottenham - Maccabi Haifa 7-2</p><p>U tijeku: Rio Ave - Milan</p>