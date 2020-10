'Pokazali smo karakter, nadam se da ćemo duže ostati u Europi'

'Istina je da smo drugo poluvrijeme imali sitnih problema, ali smo to riješili s trećim golom. Nije nam se poklopilo da uđemo u Ligu prvaka, ali u EL možemo napraviti veliki rezultat, rekao je Petar Stojanović

<p>Nogometaši <strong>Dinama </strong>su protiv <strong>Flore </strong>zasluženo s <strong>3-1</strong> (2-0) prošli u grupnu fazu<strong> Europske lige</strong>. Čekaju razvoj ostalih utakmica kako bi saznali koji su im potencijalni protivnici, a puno je posla pred njima.</p><p>- Pokazali smo prvo poluvrijeme jako dobru igru, tko je bolja momčad i tko zaslužuje Europsku ligu. To nam je bio cilj prije utakmice, istina je da smo drugo poluvrijeme imali sitnih problema, ali smo to riješili s trećim golom. Nije nam se poklopilo da uđemo u Ligu prvaka iako smo zaslužili, ali možemo u Europskoj ligi napraviti veliki rezultat jer smo jako dobra momčad. Bit će naporno, ali navikli smo na to - rekao je nakon utakmice <strong>Petar Stojanović</strong>.</p><p><strong>Kristijan</strong> <strong>Jakić </strong>bio je jako dobar u veznom redu te je najavio kako bi Dinamo mogao do velikih stvari u nastavku sezone.</p><p>- Iskreno, mi smo zadovoljni. Naš primarni cilj je bio ulazak u Europsku ligu kako nismo uspjeli u Ligu prvaka. Prvo poluvrijeme smo jako dobro ušli i zabili dva brza gola, kontrolirali utakmicu. Oni su malo promijenili taktiku u nastavku, mi smo imali taj period privikavanja, ali na kraju smo pokazali karakter i kakva smo mi momčad. Nadam se da ćemo mi i duže i dalje otići nego što su te godine, a vidjet ćemo kakvi će biti protivnici sutra. No, kakvi god bili, moramo ući 100% jer vidjeli smo i danas da svaka momčad zna igrati nogomet i može napraviti problema,</p>