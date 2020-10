Mamić oprao Bjelicu: 'Proljeće u Europi? Nije to senzacionalno'

'Nije mi to neki spektakularan rezultat. Lijepo je, ali ne i senzacionalno', prisjetio se proljeća u Europi nakon pobjede protiv Flore trener Dinama te dodao kako se Gavranović u jednom trenu nije sjećao prvog poluvremena

<p>Čestitke momčadi prije svega. Nije jednostavno igrati ovakve utakmice kad 'moraš'. Nakon propuštene prilike protiv <strong>Ferencvaroša </strong>nismo imali pravo na krivi korak. U prvom dijelu smo igrali jako dobro, imali dobrih situacija i poveli. Nakon tri, četiri kornera gostiju smo u nastavku upali u neku nervozu i primili taj gol, ali nasreću smo zabili i doveli utakmicu u normalniji slijed. Puno je posla još pred nama, započeo je trener <strong>Dinama Zoran Mamić </strong>nakon pobjede protiv Flore i ulaska u grupnu fazu <strong>Europske lige</strong>.</p><p>'Modri' su osigurali Europsku jesen, a odličnu je utakmicu odigrao <strong>Mario Gavranović</strong> koji je zamijenjen jer je primio jak udarac u glavu.</p><p>- Nastala je konfuzija, nismo znali da Gavranović ne zna gdje je u tom trenutku. Petko mi je rekao da je Gavro u jednom duelu dobio udarac u glavu i ne sjeća se prvog poluvremena, pa smo mijenjali zamjenu i službene papire za zamjenu i u toj konfuziji primili gol. Nadamo se da će Gavro biti dobro, sad je u jako dobroj formi i nadamo se da je sve u redu s njim.</p><p>Nakon odličnog prvog poluvremena, Dinamo u nastavku nije izgledao tako dobro pa im je <strong>Sinavski </strong>zabio u 65. minuti. </p><p>- Volio bih znati što se dogodilo tih desetak minuta, dogovor u svlačionici je bio drugačiji, a sami smo si stvorili nervozu. Jedna ili dvije lopte prošle su nam na prvu stativu i ušli smo u nervozu, nije dobro izgledalo. Postoji puno elemenata u igri koje moramo popraviti, a ovakav primljeni gol je jedan od toga - objasnio je trener Dinama.</p><p>No, bilo kako bilo, Ademi je na kraju potvrdio prolazak Dinama u grupnu fazu Europske lige.</p><p>- Nisam rekao da će biti odlazaka, neće ih biti. A činjenica je da je prijelazni rok otvoren. Dolazaka će sigurno biti ojačat ćemo momčad. Popunit ćemo mjesta koja su nam potrebna. Prioriteti su da dovedemo Suareza - našalio se pa nastavio:</p><p>- Na krilima i stoperskim pozicijama nemamo toliko široki spektar igrača i na tome moramo poraditi. Pri završetku posla smo sa Lauritsenom da taj dio pojačamo, a vjerujem da će do kraja prijelaznog roka biti dolazaka.</p><p>Sad 'modri' čekaju rasplete ostalih utakmica i izvlačenje skupina.</p><p>- Želim dobru, atraktivnu skupinu da se možemo nadmetati i osvajati bodove. Nisam razmišljao o protivnicima, ali želimo biti konkurentni i pružiti sreću našim navijačima. </p><p>Mamić se osvrnuo i na Dinamovo europsko proljeće pod <strong>Nenadom</strong> <strong>Bjelicom</strong>.</p><p>- Nije mi to neki spektakularan rezultat. Je to lijepo, ali nije nešto senzacionalno. Naravno da želimo proći grupu, vidjet ćemo koga ćemo dobiti. Dinamo je klub koji nosi pritisak, a tko to ne može izdržati, ne može ni biti tu.</p>