'Bilo mi je jako teško voditi utakmicu, a za Francusku neću zvati nikoga. Nemam koga...

Hrvatski su nogometaši šokantno izgubili na otvaranju Lige nacija, u Gradskom vrtu potukla ih je Austrija 3-0.

Zlatko Dalić izmiješao je sastav, na golu je krenuo Ivušić, u obrani Pongračić, u veznom redu Pašalić..., ali i tih je osječkih 90 minuta bila potvrda da su "vatreni" bez Luke Modrića sasvim drugačija reprezentacija. Skromnija.

Nakon poraza veći dio od 13.994 navijača ipak je zvižducima ispratio momčadi s terena, vjerojatno zadnja utakmica "vatrenih" u Gradskom vrtu završila je tužno. Zvižducima, pa i povicima "Bravo, Kustiću! Vratite nam Šukera!"

- Ispričavam se navijačima na ovoj lošoj utakmici. Prvih pola sata bilo je kvalitetno, dobro, nakon toga smo pali u svakom smislu i nakon gola nestalo je energije, snage, momčadi i zaslužili poraz. Sad moramo pokazati karakter jer još su tri utakmice, a mi smo već u prvoj potrošili se i zaslužili poraz.

- Nisam razmišljao da ne vodim utakmicu, moje privatne stvari su osobne, ja moram raditi svoj posao, ne tražim tu opravdanje. Bilo je teško, spojila se cijela priča. Treba izvući poruke, karakter pokazati, pokazali smo nemoć, nismo mogli trčati, nismo bili agresivni, to me brine, a drugo je privatni život, to ja moram prevazići.

- Gubili smo u vezi lopte, radili greške i nismo se stigli vraćati u obranu, protivnik je bio brži i ostajali smo tri na dva, tri na tri, povratna trka bila je najveći problem.

- U poluvremenu smo skrenuli pažnju da nastavimo isto, budemo strpljiviji, kad god smo okrenuli stranu, stvorili smo dobre situacije, inzistirali smo da Brekalo ne dolazi u krilo Sosi i jaz je bio stopera i veznih igrača. Dogovor je bio da stanemo bliže igraču i dobijemo druge lopte, duele...

- Ovo je teško, izgubiš prvu 3-0, a još su tri utakmice, a nisi fizički spreman 100 posto. Dok je bilo energije i snage djelovali smo pola sata dobro, ali nakon toga ništa nije bilo dobro. Fizički nemamo što napraviti, psihički ih moramo dići. Taj problem nam se uvijek ljeti događa. Izgubila je Francuska, ali i Belgija, velike su to ekipe čiji su igrači premoreni, zasićeni, izgubili smo i mi. Ali to nije alibi. Moramo se čupati i vaditi, jer ovo je loše

- I mladi su izgubili danas, ostavit ćemo im igrače, što imamo imamo, teško je slati nove pozive, zasad nemamo tu namjeru.

- Livaja ne trenira deset dana i zbog izolacije nema pravo igrati protiv Francuske.

Ralf Rangnick debitirao je na klupi Austrije velikom, ogromnom pobjedom. Koju, čuli smo po njihovim reakcijama, ni najoptimističniji austrijski novinari nisu predvidjeli.

- U prvih 20, 25 minuta imali smo probleme, pritisnuo nas je domaćin, davali smo lopte, pa smo promijenili formaciju u 4-2-2-2 i bolje smo se pozicionirali. Zabili smo prije poluvremena i u drugom nismo Hrvatskoj skoro ništa dopustili i zabili smo još dva lijepa gola. Svježi igrači su nam puno donijeli, mogli smo zabiti još koji gol. Treba imati dobroga golmana, ali i sreće. U tih sat vremena pokazali smo što momčad može. Nikad još u europskom nogometu u 11 dana četiri reprezentativne utakmice.

- Ne mogu puno reći o hrvatskoj reprezentaciji, fokusiran sam bio na svoju, a Hrvatska je i bez Luke u prvih pola sata pokazala da je ponajbolja u Europi i zadala nam puno muke. U zadnjih pola sata utakmica je već bila odlučena. Znam da je Austrija dosad izgubila svih pet puta od Hrvatske, da Hrvatska u Osijeku nije izgubila u 13 utakmica dosad...

- Nisu svi oduševljeni Ligom nacija, ali kad sam vidio danas najjači sastav Francuske, vidio sam da je shvaćaju ozbiljno, kao i mi. Ali ako na utakmici protiv Francuske ne bude pun stadion, to neće biti lijepo.

