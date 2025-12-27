Bio je generacijski talent u Dinamu, briljirao u Rijeci, a sad je ponovno ostao bez kluba

Robert Murić (29), krilni napadač kojeg hrvatska javnost najviše pamti po odličnim partijama u dresu Rijeke, ponovno je ostao bez kluba. Varaždinac je u HNL-u nastupao za Dinamo i Slaven, no najbolji nogomet karijere igrao je upravo na Rujevici, zbog čega se njegovo ime i danas često povezuje s aktualnim prvakom Hrvatske.

Murić je iz Dinama otišao 2014. godine u Ajax, a taj je transfer izazvao veliku pozornost jer je tadašnji čelnik zagrebačkog kluba Zdravko Mamić tvrdio da je igrač prekršio ugovor. Iako je karijeru gradio i izvan Hrvatske, puni igrački procvat doživio je u Rijeci, U prvoj zabio je 12 golova i dodao sedam asistencija u 38 nastupa, dok je sezonu kasnije završio s istim brojem golova i čak deset asistencija u 37 utakmica. U tom je razdoblju njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosila 3,5 milijuna eura.

Nakon odlaska u turski Konyaspor karijera mu je krenula silaznom putanjom. U veljači 2025. Murić je stigao u slovensku Muru s ugovorom do kraja kalendarske godine uz opciju produljenja. Ipak, u Murskoj Soboti nije uspio nametnuti se struci. U 30 službenih nastupa imao je tek jednu asistenciju, zbog čega klub nije aktivirao opciju produljenja suradnje. Tako je Murić, nakon epizoda u Konyasporu i Slavenu, još jednom ostao bez angažmana, a njegova tržišna vrijednost pala je na 300.000 eura.

Uz Murića, Muru su napustili i Florijan Raduha, Roman Pasevič i Marko Mrvaljević. Istodobno, klub je doveo Vanju Kulenovića, Zagrepčanina koji je u prvom dijelu sezone briljirao u dresu Rudara iz Velenja s učinkom od sedam golova i dodao isto toliko asistencija u 16 nastupa. Kulenović je u mlađim uzrastima igrao za Lokomotivu, Sesvete, Dinamo i Goricu, ali još nije imao nastup u HNL-u.

Njegov dolazak mogao bi najaviti i odlazak Darija Vizingera (27), trenutačno najboljeg igrača Mure. Čakovčanin je u prvom dijelu sezone postigao osam pogodaka i četiri asistencije te se nalazi na trećem mjestu ljestvice strijelaca slovenske nogometne lige. Ispred njega su samo nezaustavljivi golgeter Franko Kovačević i Benjamin Tetteh s po 11 pogodaka. Vizingera se već povezuje s Olimpijom, ali i s klubovima iz HNL-a.