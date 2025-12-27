Obavijesti

posrtaj u karijeri

Bio je generacijski talent u Dinamu, briljirao u Rijeci, a sad je ponovno ostao bez kluba

Piše Domagoj Vugrinović,
Rudeš i Slaven Belupo sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Murić je iz Dinama otišao 2014. godine u Ajax, a taj je transfer izazvao veliku pozornost jer je tadašnji čelnik zagrebačkog kluba Zdravko Mamić tvrdio da je igrač prekršio ugovor

Robert Murić (29), krilni napadač kojeg hrvatska javnost najviše pamti po odličnim partijama u dresu Rijeke, ponovno je ostao bez kluba. Varaždinac je u HNL-u nastupao za Dinamo i Slaven, no najbolji nogomet karijere igrao je upravo na Rujevici, zbog čega se njegovo ime i danas često povezuje s aktualnim prvakom Hrvatske.

Murić je iz Dinama otišao 2014. godine u Ajax, a taj je transfer izazvao veliku pozornost jer je tadašnji čelnik zagrebačkog kluba Zdravko Mamić tvrdio da je igrač prekršio ugovor. Iako je karijeru gradio i izvan Hrvatske, puni igrački procvat doživio je u Rijeci, U prvoj zabio je 12 golova i dodao sedam asistencija u 38 nastupa, dok je sezonu kasnije završio s istim brojem golova i čak deset asistencija u 37 utakmica. U tom je razdoblju njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosila 3,5 milijuna eura.

Nakon odlaska u turski Konyaspor karijera mu je krenula silaznom putanjom. U veljači 2025. Murić je stigao u slovensku Muru s ugovorom do kraja kalendarske godine uz opciju produljenja. Ipak, u Murskoj Soboti nije uspio nametnuti se struci. U 30 službenih nastupa imao je tek jednu asistenciju, zbog čega klub nije aktivirao opciju produljenja suradnje. Tako je Murić, nakon epizoda u Konyasporu i Slavenu, još jednom ostao bez angažmana, a njegova tržišna vrijednost pala je na 300.000 eura.

Humanitarna utakmica između Rijeke i reprezentacije Ukrajine
Humanitarna utakmica između Rijeke i reprezentacije Ukrajine | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uz Murića, Muru su napustili i Florijan Raduha, Roman Pasevič i Marko Mrvaljević. Istodobno, klub je doveo Vanju Kulenovića, Zagrepčanina koji je u prvom dijelu sezone briljirao u dresu Rudara iz Velenja s učinkom od sedam golova i dodao isto toliko asistencija u 16 nastupa. Kulenović je u mlađim uzrastima igrao za Lokomotivu, Sesvete, Dinamo i Goricu, ali još nije imao nastup u HNL-u.

Njegov dolazak mogao bi najaviti i odlazak Darija Vizingera (27), trenutačno najboljeg igrača Mure. Čakovčanin je u prvom dijelu sezone postigao osam pogodaka i četiri asistencije te se nalazi na trećem mjestu ljestvice strijelaca slovenske nogometne lige. Ispred njega su samo nezaustavljivi golgeter Franko Kovačević i Benjamin Tetteh s po 11 pogodaka. Vizingera se već povezuje s Olimpijom, ali i s klubovima iz HNL-a. 

