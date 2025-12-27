Zagrepčani su u financijskom planu najavili kako u 2026. prodajama igrača misle zaraditi 27, a Splićani 14,5 milijuna eura. Dosta hrabro i optimistično. Ali, ne i nemoguće. Iako, treba paziti i na rezultate...
Veliki izazovi za Kovu i Garciju: Dinamo i Hajduk na transferima žele zaraditi čak 41,5 mil. eura!
Dinamo i Hajduk su u prosincu odradili redovne godišnje Skupštine i svojim navijačima pokazali financijske planove za nadolazeću 2026. godinu. I, priznajemo, čelnici oba kluba bili su prilično hrabri. Rekli bismo klasični optimisti. Ali OK, oba kluba imaju pravo vjerovati u fantastičnu 2026. godinu i velike planove. Kako na rezultatskom, tako i na financijskom planu.
