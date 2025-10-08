Obavijesti

VRAĆA SE, ALI...

Bio je kapetan Arsenala i mlada nada Dinama, a onda nestao. Sad je potpisom iznenadio sve

Bio je kapetan Arsenala i mlada nada Dinama, a onda nestao. Sad je potpisom iznenadio sve
Robbie Burton, nekad nada Arsenala, sada igra u Baller ligi s influencerima! Od Premiershipa do YouTube zvijezda, Burtonov put je pravi rollercoaster u svijetu modernog nogometa

Nekadašnji kapetan mlade momčadi Arsenala i velika nada zagrebačkog Dinama, Robbie Burton, okreće novu stranicu u karijeri. Nakon što je početkom godine postao slobodan igrač, 25-godišnji Velšanin pridružio se britanskoj Baller ligi, malonogometnom natjecanju koje spaja profesionalne i poluprofesionalne nogometaše s influencerima i medijskim zvijezdama. Njegov put od Premier lige do arene u kojoj su glavne zvijezde youtuberi simbol je nepredvidivosti modernog nogometa.

Burtona je na draftu kao 40. izbor odabrala momčad MVPs United, koju vode dvije iznimno popularne osobe: švicarska nogometašica i Instagram zvijezda Alisha Lehmann te britanska TV voditeljica Maya Jama. Time se pridružio rastućem popisu bivših talenata koji su priliku za oživljavanje karijere potražili u ovom inovativnom formatu.

Što je Baller liga? Spoj nogometa i zabave

Baller liga je dvoransko nogometno natjecanje u formatu šest na šest, inspirirano uspjehom španjolske Kings lige Gerarda Piquéa. Projekt su u Njemačkoj pokrenule nogometne legende Mats Hummels i Lukas Podolski, a koncept se brzo proširio na Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je glavni promotor poznati youtuber i glazbenik KSI.

Pravila su prilagođena za dinamičniju i atraktivniju igru. Utakmice traju dva puta po 15 minuta, a u posljednje tri minute svakog poluvremena aktiviraju se "gamechangeri", posebna pravila poput igre tri na tri ili dvostrukog vrednovanja golova s udaljenosti. Momčadi vode poznata imena iz svijeta nogometa i zabave, uključujući legende poput Johna Terryja, Alana Shearera, Jensa Lehmanna i Luisa Figa. Utakmice se prenose uživo na [Sky Sportsu](https://www.skysports.com/football), što cijelom projektu daje ozbiljnost i medijsku vidljivost.

Burton nije jedino poznato ime koje se priključilo. Na draftu su se našli i Cameron Borthwick-Jackson, bivši igrač Manchester Uniteda koji je debitirao kod Louisa van Gaala, Nile Ranger, nekadašnji napadač Newcastlea, te Michael Hector, koji je iz Readinga prešao u Chelsea za četiri milijuna funti.

Put od obećavajućeg talenta do Maksimira

Robbie Burton je nogometni put započeo sa samo šest godina u Arsenalovoj akademiji. Prošao je sve uzraste i stekao reputaciju tehnički potkovanog i inteligentnog veznog igrača, što mu je donijelo kapetansku traku U-23 momčadi. Za prvu ekipu "topnika" debitirao je na predsezonskoj turneji u SAD-u 2019., gdje je igrao protiv Bayerna i Real Madrida.

Arsenal v Olympique Lyonnais - Pre-Season Friendly - Emirates Stadium
Foto: Nick Potts
Upravo je utakmica protiv Reala ostala upamćena po njegovom promašenom penalu u raspucavanju, što je za mladog igrača bio težak udarac. Iako je bio blizu službenog debija, frustriran nedostatkom prilika pod novim trenerom Mikelom Artetom, odlučio je potražiti novi izazov.

U veljači 2020. za oko 900.000 eura, prelazi u Dinamo. Njegov dolazak najavljivan je kao veliki posao, a mnogi su ga vidjeli kao potencijalnog nasljednika Danija Olma. Međutim prilagodba na hrvatski nogomet pokazala se težom od očekivane.

Neuspjeh u Hrvatskoj i potraga za novom prilikom

Iako je s Dinamom u sezoni 2020/21. osvojio dvostruku krunu, Burtonova uloga u momčadi bila je marginalna. Nastupio je tek 17 puta za prvu momčad, a više je vremena proveo igrajući za Dinamo II. Uslijedile su posudbe koje nisu donijele preokret: u Istri 1961 odigrao je samo jednu utakmicu, dok je u irskom Sligo Roversu skupio 21 nastup uz jednu asistenciju.

Zagreb: Varaždin protiv Dinama osvojio važan bod u borbi za ostanak
Zagreb: Varaždin protiv Dinama osvojio važan bod u borbi za ostanak | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Početkom 2023. sporazumno je raskinuo ugovor s Dinamom i postao slobodan igrač. Nakon kratkog povratka u Sligo Rovers, okušao se i u devetom rangu engleskog nogometa, no ni tamo se nije dugo zadržao. Njegova statistika karijere (114 nastupa, deset golova, devet asistencija) svjedoči o talentu koji se putem izgubio.

Sada, u Baller ligi, Robbie Burton dobiva novu, drugačiju priliku. Iako je daleko od svjetala Premier lige i Lige prvaka o kojima je sanjao, ovo natjecanje nudi mu platformu da ponovno pokaže svoje vještine pred publikom i kamerama. Njegova priča služi kao podsjetnik da u modernom nogometu putevi do uspjeha nisu uvijek pravocrtni i da ponekad vode kroz arene zabave i digitalnih medija.

