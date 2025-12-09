DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!

Talijanski su se mediji u ponedjeljak raspisali, Dominik Livaković (30) na pragu je Genoe! Zimski prijelazni rok se bliži, jasno je da Livi neće braniti za Gironu. Imaju još dvije utakmice do dvotjednog odmora, a i to će izdržati bez njega. Možda ga tad puste da ode u Hrvatsku i ne vraća se više u Španjolsku, imaju džentlmenski dogovor da mu neće stvarati probleme pri odlasku u klub gdje će zaista dobiti priliku na golu.

Kao što su prva pisala 24sata, hrvatska reprezentativna 'jedinica' sve je dogovorila s Dinamom, odnosno dala riječ Zvonimiru Bobanu da će se vratiti u klub u kojem je bio kapetan i pomoći u nastavku sezone. Naravno, 'modri' će također pomoći njemu jer će na Maksimiru biti neprikosnoveni prvi golman, kao što je to uvijek bio. Interesenata ima i uvijek će ih biti, pa je tako točna informacija da se talijanski klub javio ljudima koji rade s Dominikom i stavio na stol svoju ponudu.

I vjerojatno da govorimo o bilo kome drugome, a ne o Dominiku, izdašna ponuda koju su stavili na stol za šest mjeseci, zasigurno bi bila jako dobar magnet za dolazak. Također, Genoin golmanski trojac daleko je od kvalitete Livakovića, zato je Dominik za njih imao jasnu poruku.

- Hvala, ali želim samo u Dinamo!

Čeka se zimski prijelazni rok i njegov povratak na Maksimir, a prema svemu viđenom, ostali mogu samo pokušavati do tada. Govori se i o mogućem potpunom otkupu od Fenerbahčea na kraju sezone, ali ne treba skakati pred rudo. Naravno da je moguće, čak i realno, ali prvo neka Dominik dođe na staro mjesto i podsjeti na stare dane, a sve ostalo će 'doći samo'.