Bio je najbolji igrač Engleske, a uopće ne putuje na Svjetsko!?

Engleska je pobijedila Novi Zeland 1-0 u pripremnoj utakmici za SP, ali navijači nakon susreta u Tampi nisu bili nimalo oduševljeni. Harry Kane zabio je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Thomas Tuchel, engleski izbornik, na poluvremenu je promijenio svih 11 igrača. Jedan od njih bio je Liverpoolov dijamant Rio Ngumoha (17). Krilni napadač bio je, po mnogima, najbolji igrač Engleske. A, pazite sad ovo, uopće ne ide na Mundijal.

Ngumoha je s reprezentacijom otputovao u SAD kako bi sudjelovao u pripremnom kampu na Floridi. TalkSPORT ga je opisao kao najpozitivniju točku susreta.

The Standard mu je dao ocjenu 8/10, najvišu od svih engleskih reprezentativaca koji su nastupili. Nazvali su ga iznimno živahnim igračem koji je stalno pokušavao izbaciti iz ravnoteže svoga čuvara.

Daily Mail bio je nešto oprezniji s ocjenom 6,5/10, ali je također istaknuo da je pokazao nekoliko poteza koji su podigli publiku u inače vrlo skromnoj utakmici. Express mu je dao 7/10 i naglasio da je stvarao opasnost u igri jedan na jedan, iako je igrao na nešto manje prirodnoj desnoj strani.