Bio je u Dinamu i Zagrebu, sad priznao: 'Živio sam za Hajduk'

Filip Krovinović (30), već godinama jedan od stožernih igrača i okosnica momčadi Hajduka, u opuštenom je razgovoru za klupski "SuperPodcast" otvorio dušu o nizu profesionalnih i privatnih tema. Govorio je o neupitnoj važnosti Marka Livaje, tajnama koje su mu oblikovale karijeru te ostvarenju dječačkog sna u bijelom dresu. Iako Hajduk i bez ozlijeđenog kapetana drži vrh prvenstvene ljestvice, Krovinović ne dvoji kako povratak "desetke" donosi novu, pobjedničku dimenziju.

"Jedva čekamo da se Livaja vrati"

U jeku medijskih spekulacija i priča kako momčad možda djeluje bolje bez svoje prve zvijezde, Krovinović je odlučno stao u obranu suigrača i prijatelja.

- Svi mi znamo tko je nama Marko Livaja i koliko nam znači. Jedva čekamo da se vrati na teren da budemo još bolji za dva koplja, tri, četiri, nebitno - poručio je veznjak Hajduka.

Naglasio je kako će s Livajom momčad dobiti "još jednu razinu iznad". Otkrio je i detalje o njihovom odnosu, opisavši Livaju kao "top momka" koji se s vremenom sve više otvorio.

- On manje priča, ja više. Tu je velika razlika. Ljudi ga ne znaju jer ne priča puno, ali s nama je super. Sad je više za priču i zezanciju, što je baš lijepo za vidjeti. Atmosfera nam je super, zajedno živimo za snove - dodao je Krovinović.

Najbolji potez karijere? Savjet koji zlata vrijedi

Osim o suigračima, popularni Krova progovorio je i o osobnim ritualima i odlukama koje su mu pomogle u zahtjevnoj karijeri profesionalnog nogometaša. Jednu je naviku izdvojio kao ključnu i možda neočekivanu.

- Volim bandažirati oba zgloba. To mi je, ja mislim, najbolji potez u mojoj karijeri - otkrio je, pripisavši zasluge za to svom tetku.

- Tu moram zahvaliti tetku koji mi je uvijek to govorio. To su neke male tajne koje čine razliku - podijelio je s gledateljima Hajduk Digital TV-a.

Dječački san i glad za trofejima

Dolazak u Hajduk za njega je bio ispunjenje životne želje, cilj kojem je težio od malih nogu. Otac Jasenko je Petrinjac, a Filip je bio u mlađim kategorijama Lokomotive, Dinama i NK Zagreba, iz kojega je 2015. otišao u Portugal, u Rio Ave. Uslijedila je epizoda u Benfici uz posudbe u WBA, odnosno Nottingham Forest, a 2021. došao je na Poljud.

- Oduvijek mi je to želja bila, to nije tajna. Živio sam za to. Da ću ostati toliko, da će sve biti ovako lijepo i bajno, ni na kraj pameti mi nije bilo. Da ću biti dokapetan, odnosno kapetan kad nema Marka. Prekrasna priča. Svjestan sam toga.

Unatoč tome, ne skriva glad za najvećim uspjehom, naslovom prvaka koji se na Poljudu čeka godinama. Svjestan je izazova, prepreka i teških ozljeda koje su mu znale stati na put, no upravo ga ti neispunjeni snovi guraju naprijed u borbi za ostvarenje cilja koji sanja cijeli Split.