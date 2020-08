Bio mi je najbolji prijatelj, a sanjao je da će jednom zaigrati poput idola i imenjaka Modrića

Počeli smo zajedno igrati nogomet kad smo imali pet godina. Naučio me kako se mora boriti, bio je psihički strašno jak. Kad se uspio izboriti za poziv u reprezentaciju i meni je dao nadu, kaže Sebastijan Samarin (16)

<p>U sudaru s vlakom u njemačkom Ostfildernu poginuo je Luka Lucić (16), mladi reprezentativac Hrvatske. Luka je išao biciklističkom stazom te je htio prijeći prugu, no nije vidio vlak. Unatoč hitnom zaustavljanju i signalu upozorenja, 56-godišnji vozač vlaka nije uspio spriječiti sudar s biciklistom.</p><p>- Čuo sam da je netko mlad nastradao, no nisam znao tko. Samo sam se molio da nije Luka. Onda su me nazvali iz škole i rekli da je... - jedva je susprezao suze Sebastijan Samarin (16), najbolji Lukin prijatelj.</p><p>- Zajedno smo počeli igrati u Tvnellingenu, imali smo pet godina. Potom smo se razišli, da bismo se opet našli u Stuttgarter Kickersima. Od njega sam puno naučio, bio je psihički strašno jak. Naučio me kako se uvijek treba boriti i da se nikad ne predajemo, za mene je bio najveći borac kojeg sam ikad upoznao. Kopirao sam ga i htio sam biti kao on, bio mi je putokaz - priča Sebastijan.</p><p>Luka je svojom upornošću i talentom dogurao do mlade hrvatske reprezentacije, za koju je odigrao tri utakmice.</p><p>- Dokazao se kao veliki potencijal, jako vrijedan dečko koji bi sigurno i u budućnosti bio u svim našim planovima - priča nam izbornik U-17 reprezentacije Tomislav Rukavina pa dodaje:</p><p>- Ne znam što bih uopće rekao, svima će nam nedostajati. Jako, baš jako mi je teško čitati ovakve stvari, kad na takav način odlaze naši mladi dečki. Ovo je velika tragedija, pogotovo za njegovu obitelj, sve koji su ga poznavali, ali, ponavljam, i za hrvatski nogomet. Kakav je bio Luka? Jako drag i vrijedan dečko, omiljen u grupi, odmah se odlično snašao u našoj reprezentaciji.</p><p>Dok je Luka bio junior, u seniorima Kickersa igrao je Valentino Stepčić, bivši igrač Rijeke, Zagreba, Istre, Cibalije...</p><p>- Poznavao sam Luku iz viđenja, s ocem sam mu nekoliko puta razgovarao. Veliki je šok u klubu. Jako mi je žao Luke i roditelja, iskrena sućut - kaže Stepčić.</p><p>Vozač vlaka i putnici nisu bili ozlijeđeni. Željeznička pruga, dio Stuttgarter Straßea i prijelazno područje bili su zatvoreni do 5.45 sati. Mladi hrvatski reprezentativac bio je teško ozlijeđen te je helikopterom prebačen do klinike. Nažalost, podlegao je ozljedama.</p><p>- Još ne mogu vjerovati da ga nema. Kad sam vidio da je uspio i da je dogurao do hrvatske reprezentacije, pomislio sam da bih i ja mogao jednom odjenuti hrvatski dres. Sad ću još više zapeti kako bih ostvario san, znam da bi Luka bio sretan. Znam da je ovo ljeto počeo voziti bicikl - rekao je Sebastijan.</p><p>Naravno, Luka je gledao sve utakmice Hrvatske.</p><p>- Obožavao je Luku Modrića i Marija Mandžukića jer je bio borac kao on. </p><p>Luka Lucić za hrvatsku U-17 reprezentaciju skupio je tri nastupa, sva tri u veljači ove godine u španjolskoj La Mangi. Talentirani mladić igrao je po 45 minuta u pobjedi protiv Norveške (2-1), ali i porazima od Gruzije (3-2) i Poljske (4-0). Trebao je biti budućnost hrvatskog nogometa, vezni igrač poput njegovog imenjaka i velikog idola Luke Modrića. Sanjao je da će jednom zaigrati poput Luke. Nažalost, san se prekinuo na gradskoj pruzi u Stuttgartu...</p>