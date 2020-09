'Bio sam najjači čovjek svijeta, a vidite sad. Ni hodati ne mogu'

Kada govorimo o bodybuildingu, ime Ronnieja Colemana (56) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport i stavio ga najviše grane, a sebe u probleme. Danas jedva hoda...

<p>Je li ljudsko zdravlje vrijedno svih uspjeha koje ostvarimo u životu? Vrijedi li patiti zbog 'pet minuta' slave? Pitanja su s kojima se najčešće susreću nekadašnji sportaši iza kojih je uspješna karijera, no sadašnjost provode u bolovima zbog nevjerojatnog napora i truda koji su morali uložiti u karijeru.</p><p>Kada govorimo o bodybuildingu, ime <strong>Ronnieja Colemana</strong> (56) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport i stavio ga najviše grane. Osam puta pobijedio je na elitnom natjecanju Mister Olympia koje okuplja najbolje bodybuildere svijeta i nema tog časopisa o vježbanju čiju naslovnicu nije ukrašavala njegova ličnost.</p><p>Možda nekome malo neukusno izgleda kada se nekoliko nauljenih muškaraca od 120 kilograma popnu na pozornicu te stišću i pokazuju svoje mišiće, ali i to je sport.</p><p>No za put do vrha i slave potrebno je jako puno odricanja, a i što se tiče bodybuildinga, korištenje nekih zabranjenih sredstava. Ljudsko tijelo ima granice i nekada ne može podnijeti sve te napore, a to je na svojoj koži osjetio legendarni bodybuilder Coleman.</p><p>Godine treninga učinile su svoje pa je Coleman na svom Instagram profilu otkrio kako se već godinama muči s bolovima u koljenima i leđima te da je imao tri operacije vrijedne dva milijuna eura kako bi mogao hodati, ali sve se zakompliciralo i bodybuilder jedno vrijeme nije mogao ni stajati.</p><p>- Smatram da operacije nisu prošle kako su trebale i sve je dovelo do toga da više ne mogu stati ni na noge. Morate shvatiti da mi nije lako, da je svaka operacija vrlo teška i da jedna košta oko 500.000 dolara. Samo na posljednji tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara i poslije svega svejedno ne mogu stajati, ali neću se predavati te ću se i dalje boriti, uz vašu podršku - napisao je Coleman na društvenim mrežama. </p><p>Od toga je prošlo skoro godinu dana, a novi problemi su se javili prije dva mjeseca. Osjetio je bol u desnom kuku, otišao na rutinski pregled, no zapravo je završio na novoj operaciji.</p><p>- Evo nas opet. Molite se za starca. No ovaj put je riječ i manjoj operaciji - poručio je Coleman.</p><p>Na njegovu sreću, bila je to rutinska operacija nakon koje je ubrzo izašao iz bolnice. No legenda bodybuildinga i čovjek koji je s vječne liste skinuo velikog <strong>Arnolda Schwarzeneggera</strong>, svakodnevno živi u bolovima.</p><p>Njegove borbe s ozljedama započele su još prije par godina kada je imao čak sedam operacija na leđima. Tada je ponovno učio hodati.</p><p>- Želite li i dalje biti kao ja, imati istu radnu etiku kakvu sam ja imao? Pa, kao što možete vidjeti, ja sam osmerostruki Mr. Olympia koji ne može hodati - požalio se tada medijima veliki Coleman. </p><p>I dan danas ima velikih problema s hodanjem, a sve je otišlo do te mjere da nekada ne može ni stati na noge pa se mora služiti kolicima.</p><p>On je za vrijeme bodybuilding karijere radio i kao policajac, a kaže da ne bi ništa mijenjao da se ponovno rodi.</p><p>- Da imam šansu da sve učinim nanovo, promijenio bih jednu stvar. Onda kada sam radio čučanj sa 360 kilograma, napravio bih četiri ponavljanja umjesto dva, to je jedino za čim žalim u svojoj karijeri. Ta dva ponavljanja koja sam napravio me proganjaju i danas jer sam znao da mogu četiri, ali kukavica u meni je napravila samo dva. Jedino žalim za tim.</p><p>Mnogi su mu prigovarali masovno korištenje steroida iako je u početku tvrdio da ih nije koristio. Bodybuilding stručnjaci smatraju da je upravo on pokretač novog pokreta u kojem je bilo važno imati što manje masnih naslaga pa su bodybuilderi izgledali kao nacrtani i previše umjetni uz brojne steroide koje su 'štrcali' u sebe.</p><p>Unatoč tome, Coleman će ostati kao legenda koja je proslavila ovaj sport i podignula ga na visoke grane, ali taj uspjeh ga je sada 'bacio' u kolica i hodanje mu je postalo luksuz...</p>