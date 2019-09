Federer: Napio sam se jednom, tri dana nisam znao za sebe...

Novak Đoković i Roger Federer odigrali su jedno od najvećih finala ikada prije dva mjeseca u Wimbledonu. Federer je imao dvije vezane meč-lopte na servisu za 21. Grand Slam, ali Đoković je svoju brojku najvećih naslova povećao na 16.

Taj je poraz dobro, a kako i ne bi, uzdrmao Švicarca koji je za talijansku Gazzettu otkrio detalje koji su uslijedili ubrzo nakon tog teško probabljivog poraza.

- Kada sam poslednji put plakao? Prije dva mjeseca, na Wimbledonu. Na terenu sam se uspio suzdržati, ali kada sam sjeo u svlačionicu, bio sam strgan. Nekoliko mi je suza pobjeglo.

Jednom se napio

Makar to Federer neće priznati, taj je poraz barem malo utjecao na sljedeće poraze od Rubljeva u Cincinnatiju i Dimitrova na US Openu. Pa su se opet zakotrljale priče o njegovoj mirovini.

- Više me to ne dira. Mislim da je bilo čudnije prije deset godina. Tada sam osvojio Roland Garros i ispitivali su me oko umirovljenja. Ja sam rekao: "Što? Pa tek mi je 28". Mislio sam tada da ću igrati još četiri-pet godina, a sad se odužilo. I igrat ću dok ne odlučim drugačije, dokad, ne znam stvarno.

Zna, pak, Federer proslaviti pobjede s čašom dobrog šampanjca.

- Jednom sam se napio. Dogodilo se to nakon osvajanja US Opena i trebala s umi tri dana da se oporavim. Turnir je završio u nedjelju navečer, a ja sam došao k sebi tek u četvrtak.

Sreća pa se dosta brže oporavlja na terenu...