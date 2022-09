'Bio sam u Berlinu 2006. među 50.000 Hrvata na tribini. Evo, sad sam to doživio i na terenu'

Austrijski izbornik Ralf Rangnick zamišljeno je koračao hodnicima stadiona.

- Pa ne morate biti potišteni, niste izgubili od bilo koga - tješili su ga austrijski novinari.

- Od bilo koga? Hrvatska je među najboljim momčadima svijeta. Da, među par najboljih reprezentacija svijeta, malo je takvih momčadi. To je momčad koja može postati svjetski prvak - rekao je Rangnick...

A onda je ušetao Zlatko Dalić, odjeven u bijelu trenirku s natpsiom - Hrvatska. Mobitel je cijelo vrijemo vibrirao, stizale su poruke sa svih strana. Samo bi pogledao, nasmiješio se pa spremio mobitel. Čestitari su stizali sa svih strana.

- Svaki Hrvat može biti ponosan, igrači su se borili do zadnje kapi energije. Navijači? Ma bilo je čudesno, zahvalan sam za ovo što sam doživio u Beču, evo, malo samo nam treba da se opet svi veselimo, da uživamo. Navijači su nas nosili svih 90 minuta, to su dečki osjetili. Iskreno, bilo bi šteta da je ovih 30.000 ljudi otišlo kući nesretno, nisu to zaslužili... Ovo je bilo kao u Berlinu, kad je Hrvatsku na Sjvetskom prvenstvu u Berlinu protiv Brazila bodrilo 50.000 ljudi. I ja sam bio tada među njima, bio sam među tih 50.000 ljudi, a sad sam doživio da nas bodri 30.000 ljudi. Ljudi, hvala vam do neba - rekao je Zlatko Dalić.

Bili ste u Berlinu?

- Jesam, bio sam među njima. I maštao kako bi bilo dobro to doživjeti. Tko bi rekao... Ovo je neponovljivo, evo, od tog Berlina je prošlo 16 godina, a na tribinama je bilo baš kao te berlinske večeri... Čudesno, neopisivo...

Nakon Rusije smo se pribojavali zbog odlaska Marija Mandžukića, Vedrana Ćorluke, pa Danijela Subašića, nedavno i Šime Vrsaljka. No straha nema.

- Otići će i Luka Modrić i Ivan Perišić , doći će netko drugi, mi smo Hrvatska, imamo igrače.. To smo sto puta pokazali. Nema straha - rekao je Dalić.

Hrvatska je dobila širinu kakvu nije imala u Rusiji.

- Veseli me veliki izbor igrača na svim pozicijama. Detalji će odlučivati tko će i kako igrati... Ako pogledate Stanišića i Juranovića, sjajni su bili, imamo četiri napadača i stvarno će detalji odlučivati tko će igrati.

Dalić ima stožer kakav se rijetko viđa. Mario Mandžukić cijeli je susret skakao, davao upute, bio je sto posto u utakmici, kao da još igra. Isto je s Ćorlukom, koji je također "unutra", pa Olić. Svi proživljavaju utakmicu kao da još nose dres, čini se da se živciraju više i od Dalića.

- Oni su mi velika pomoć, veliki su dobitak za hrvatski nogomet. Gledajte, kad stranci vide da na klupi sjede legende Hrvatske, to je respekt. Mislim da su odlični, rade sjajan posao, hvala im još jednom, velika hvala.

