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Biografija: Janko Tipsarević

Piše 24sata,
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Biografija: Janko Tipsarević
PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS
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Otkrijte fascinantnu životnu priču Janka Tipsarevića – od djetinjstva u Beogradu, preko vrhunaca svjetskog tenisa, do političkog angažmana i filozofskih tetovaža.

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U svijetu profesionalnog tenisa, gdje su snaga, brzina i upornost ključni, rijetko se pojavljuje igrač poput Janka Tipsarevića, čija je osobnost uvijek izlazila izvan granica terena. Njegov put od beogradskog dječaka s reketom do jednog od najboljih svjetskih tenisača, a zatim i političara, obilježen je borbom, filozofijom, ljubavlju prema knjigama i – tetovažama s dubokim značenjem.

Početak: Dječak s filozofskim srcem

Rođen 22. lipnja 1984. u Beogradu, Janko je odmalena bio okružen knjigama i sportom. Njegov otac Pavle bio je profesor, a majka Vesna domaćica, što je osiguralo stabilno i obrazovno okruženje. S mlađim bratom Veljkom dijelio je djetinjstvo puno igre, ali i ozbiljnosti. Već s šest godina, Janko je uzeo reket u ruke, a s devet godina priključio se Teniskom klubu Novi Beograd, gdje ga je trenirao ruski stručnjak Roman Savochkin.

No, Janko nije bio običan mladi sportaš. Komentatori i novinari često su isticali njegovu ljubav prema klasičnoj književnosti – Dostojevski, Schopenhauer i drugi velikani ostavili su traga ne samo u njegovim mislima, već i na tijelu: na lijevoj ruci nosi japanski prijevod rečenice iz "Idiota" – "Ljepota će spasiti svijet".

Uspon: Od juniorskog prvaka do svjetske scene

Jankova teniska karijera eksplodirala je 2001. kada je osvojio juniorski Australian Open i postao broj 1 na svijetu među juniorima. Iste godine debitirao je za reprezentaciju Jugoslavije u Davis Cupu, gdje je protiv Poljske donio sva tri boda i najavio dolazak nove teniske sile s Balkana.

Sljedećih nekoliko godina bile su godine stjecanja iskustva i borbe na nižim razinama, ali i osvajanja brojnih Futures i Challenger turnira. Prvi nastup na ATP Touru upisao je 2003. u Indianapolisu, a Grand Slam debi na US Openu iste godine. Već tada je bilo jasno da Tipsarević nije samo talentiran, već i uporan – spreman na dugačke, iscrpljujuće mečeve protiv jačih protivnika.

REUTERS/PIXSELL
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Proboj među elitu: Top 100, pa Top 10

Godina 2005. donijela je proboj u Top 100, a 2007. i prvu veliku senzaciju na Wimbledonu. Tada je, pobjeđujući u tri uzastopna meča u pet setova, stigao do osmine finala, rušeći i tadašnjeg petog igrača svijeta Fernanda Gonzáleza. Taj uspjeh lansirao ga je među 50 najboljih, ali i pokazao njegovu psihološku snagu.

Tipsarević je bio poznat po tome što nije odustajao – 2008. je na Australian Openu zamalo iznenadio Rogera Federera, odvevši ga do petog seta u epskom meču koji je trajao više od četiri sata. Publika je tada upoznala Janka kao borca s velikim srcem i osebujnim stilom.

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Zlatne godine: ATP naslovi i Davis Cup

Vrhunac karijere došao je između 2010. i 2012. U 2010. bio je ključni član reprezentacije Srbije koja je osvojila Davis Cup – povijesni uspjeh za srpski tenis. U pojedinačnoj konkurenciji, 2011. osvaja svoj prvi ATP naslov u Kuala Lumpuru, a potom i Moskvu. Sljedeće godine osvaja Stuttgart i stiže do osmog mjesta na ATP ljestvici, što je njegov najbolji ranking u karijeri.

U tim godinama pobjeđivao je velikane: Andyja Roddicka, Carlosa Moyu, Marata Safina, Lleytona Hewitta, pa čak i sunarodnjaka Novaka Đokovića. Na Grand Slamovima je dvaput bio četvrtfinalist US Opena, a na završnom ATP Finalu 2011. pobijedio je tadašnjeg svjetskog broja 1, Đokovića, što je bio šlag na tortu njegove karijere.

POBIJEDIO AGUTA Janko Tipsarević u Chennaiju osvojio četvrti naslov u karijeri
Janko Tipsarević u Chennaiju osvojio četvrti naslov u karijeri
AFP/PIXSELL
AFP/PIXSELL | Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Borba s ozljedama i povratci

No, sport zna biti surov. Već 2013. počinju problemi s ozljedama, osobito stopala. Operacija u Frankfurtu 2014. i čak 17 mjeseci pauze prijetili su okončati karijeru. No, Janko je bio uporan – vratio se na teren, osvojio nekoliko Challenger turnira i ponovno ušao u Top 60. Svaki povratak bio je dokaz njegove mentalne snage i ljubavi prema tenisu.

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Više od sportaša: Filozof, DJ, političar

Osim tenisa, Tipsarević je poznat po svojim interesima izvan sporta. Ljubitelj je filozofije, klasične književnosti, ali i elektronske glazbe – često je isticao kako voli DJ-irati u slobodno vrijeme. Navijač je Barcelone, a poznat je i po tetovažama s dubokim značenjem.

Privatni život također je bio ispunjen: 2010. se oženio televizijskom voditeljicom Biljanom Šešević, a par danas ima dvoje djece. Njihova veza često je bila u središtu pažnje medija, ali su uvijek ostajali diskretni i posvećeni obitelji.

Nakon završetka profesionalne karijere, Janko se posvetio radu u vlastitoj teniskoj akademiji, ali i politici. Od 2023. član je Srpske napredne stranke, a izabran je i u Skupštinu grada Beograda, gdje nastoji doprinositi sportu i društvu iz nove perspektive.

Nasljeđe: Ljepota koja spašava svijet

Janko Tipsarević ostat će zapamćen kao jedan od najosebujnijih i najzanimljivijih tenisača svoje generacije. Njegova borbenost, filozofski pogled na život i spremnost da se uvijek iznova diže nakon padova inspirirali su mnoge mlade sportaše. U svijetu gdje se često traži samo rezultat, Janko je pokazao da su karakter, znanje i ljubav prema onome što radiš jednako važni.

Njegova priča dokazuje da ljepota – ona unutarnja, ali i ona sportska – zaista može spasiti svijet, barem na trenutak. I zato, kad idući put ugledate mladića s reketom i tetovažom na ruci, sjetite se Janka Tipsarevića – filozofa među tenisačima.

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