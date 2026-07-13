Biografija: Zlatko Kranjčar

Kada se govori o hrvatskom nogometu, ime Zlatka "Cice" Kranjčara zauzima posebno mjesto – ne samo zbog njegovih golova, trofeja i trenerskih uspjeha, nego i zbog šarma, ljudskosti i neponovljive nogometne romantike koju je unosio u svaku svlačionicu i na svaki stadion. Njegova je životna priča spoj maksimirske prašine, bečkog glamura, iranskih pustolovina i obiteljske topline, obilježena usponima, padovima i uvijek – ljubavlju prema igri.



Rođen 15. studenoga 1956. u Zagrebu, Kranjčar je odrastao u obitelji koja je cijenila sport i obrazovanje. Pohađao je III. gimnaziju, a iako je volio povijest i romane Augusta Šenoe i Eugena Kumičića, nogomet je bio njegov pravi poziv. Prvu utakmicu na Maksimiru gledao je sa sedam godina, a već s deset godina postao je član Dinamove škole. Ironično, prezime mu je zapravo bilo Krajnčar, no pogreška službenika prilikom izdavanja osobne iskaznice zauvijek ga je pretvorila u Kranjčara – ime koje će postati sinonim za nogometnu eleganciju.



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U Dinamu je debitirao 1974. godine protiv Hajduka, a ubrzo je postao miljenik navijača. Njegova igra – inteligentna, razigrana, s dozom ležernosti i nepredvidivosti – donosila je osmijeh na lica navijača. U plavom dresu odigrao je više od 260 ligaških utakmica i postigao 98 golova, ali ono što ga je izdvojilo iz mase bila je njegova sposobnost povezivanja suigrača i inspiriranja momčadi. Kruna igračke karijere u Dinamu bila je sezona 1981./82., kada je klub nakon 24 godine osvojio titulu prvaka Jugoslavije.



Godine 1983. Kranjčar odlazi u bečki Rapid, gdje nastavlja nizati uspjehe – dva puta osvaja austrijsko prvenstvo, tri puta kup i tri puta superkup. S Rapidom je igrao i finale Kupa pobjednika kupova 1985. godine, što je bio vrhunac njegove međunarodne karijere. Karijeru je završio u austrijskim klubovima Sankt Pölten i SV Wienerfeld, gdje je, osim što je bio igrač, pokazao i trenerski talent, vodeći Wienerfeld do amaterskog kupa i promocije u viši rang.



Kranjčar je bio i prvi kapetan novonastale hrvatske reprezentacije – u povijesnoj utakmici protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska još bila dio Jugoslavije. U dvije neslužbene utakmice za Hrvatsku bio je kapetan i postigao je gol protiv Rumunjske, ostavivši tako neizbrisiv trag u povijesti nacionalnog nogometa.



Nakon povratka u Hrvatsku 1992. godine, Kranjčar upisuje Višu trenersku školu i započinje novu, jednako impresivnu karijeru. Prvi trenerski angažman dobio je u Segesti, a potom je vodio Dinamo (tada Croatia Zagreb), Slaven Belupo, Samobor i, najvažnije, NK Zagreb. Sezona 2001./02. s NK Zagrebom ostaje upisana zlatnim slovima – pod njegovim vodstvom klub je prvi i jedini put u povijesti postao prvak Hrvatske, prekinuvši višegodišnju dominaciju Dinama i Hajduka.



Njegov trenerski opus obilježen je trofejima: s Dinamom je osvojio dva prvenstva i dva kupa, a s Croatijom također dva prvenstva i dva kupa. U Iranu je sa Sepahanom osvojio prvenstvo i Hazfi kup te bio proglašen menadžerom godine. Osim što je bio trofejni trener, Kranjčar je bio poznat po fair-play potezu iz 2012. godine u Iranu, kada je naredio svom igraču da namjerno promaši penal dosuđen u sumnjivim okolnostima, čime je stekao poštovanje cijelog nogometnog svijeta.



Najveća čast stigla je 2004. kada je postao izbornik hrvatske reprezentacije. Pod njegovim vodstvom Hrvatska se plasirala na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006., ostavivši iza sebe još jednu generaciju talentiranih igrača. Iako nije prošao skupinu, Kranjčar je ostao upamćen po smirenosti, dostojanstvu i vjeri u svoj nogometni instinkt.



Dinamo Zagreb training session and press conference - Uefa Champions League | Foto: Jean Paul Thomas/PIXSELL



Kranjčar je bio i obiteljski čovjek – u braku s Elvirom, inženjerkom i bivšom košarkašicom, s kojom je imao sina Niku (poznatog nogometaša) i kćer Lanu. Obitelj je bila njegova najveća podrška, a često je isticao kako su mu supruga i djeca najvažniji u životu. Njegova životna filozofija bila je jednostavna: nogomet je igra, a život je prekratak za ljutnju i zavist.



Iako su mediji povremeno izvještavali o njegovim problemima s alkoholom, Cico je uvijek odgovarao s dozom humora i iskrenosti – priznajući da voli čašu vina, ali da nikad neće prijeći granicu koja bi ugrozila njegovu profesiju ili obitelj. Njegova otvorenost, šarm i ljudskost učinili su ga voljenim među igračima, navijačima i kolegama.



Za izniman doprinos sportu dobio je državnu nagradu "Franjo Bučar" 2005. godine, a 2021. godine, nakon njegove smrti, juniorski teren na Maksimiru ponio je njegovo ime – vječni podsjetnik na čovjeka koji je živio za nogomet i za ljude oko sebe.





Zlatko Kranjčar preminuo je 1. ožujka 2021. godine, nakon kratke i teške bolesti. Otišao je tiho, ali je iza sebe ostavio nasljeđe koje nadilazi brojke i trofeje – nasljeđe nogometne radosti, poštenja i vjere da je sport više od igre. Cico je bio i ostao simbol jedne ere, inspiracija generacijama i dokaz da je nogomet, kad ga igraju i vode ljudi poput njega, najljepša sporedna stvar na svijetu.