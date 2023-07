Bišćan je konačno dočekao: Japanac potpisuje za Dinamo!

Igor Bišćan proteklih je dana zavapio za pojačanjima, pa bi vrlo brzo novi igrač Dinama trebao postati Japanac Takuro Kaneko (25). Riječ je o krilnom igraču japanskog prvoligaša Sappora koji bi u Zagreb trebao stići čim u Maksimirsku 128 iz Japana stignu svi potpisani dokumenti, pa bi Kaneko došao u Zagreb na liječnički pregled.

Dinamo će Kaneka dovesti na jednogodišnju posudbu s opcijom (ne i obavezom) otkupa, pa bi čelnici "modrih" tako po završetku sezonu odlučiti hoće li ga otkupiti ili vratiti u Japan. Ako ga "modri" otkupe, cijeli bi posao vrijedio oko milijun eura. Takuro Kaneko u Zagreb ne stiže zbog novaca, on će pak u Hrvatskoj zarađivati i manje nego u domovini, ali se želi dokazati u europskom nogometu. Jasno, još nije ništa gotovo, ali u Maksimiru su nam potvrdili kako je to "to", kako bi Kaneko trebao postati novi igrač Dinama.

Dinamova je struka kontaktirala i njegovog trenera iz Sappora Mihajla Petrovića, čovjeka koji je "stvorio" niz Japanaca koji danas uspješno igraju u Europi. A i kako im je on sam poručio "Takuro Kaneko je jedan od najboljih koje je trenirao". A baš je MIhajlo Petrović najviše utjecao na razvoj Takura Kaneka kod kojeg je postao neizostavan član momčadi.

Foto: Profimedia

Nakon završene srednje škole i sveučilišta Nihon, Kaneko se potpuno posvetio nogometu. U prvoj godini zabio je sedam golova, u drugoj jedan, a onda je "eksplodirao" te u ovoj sezoni u 20 utakmica zabio osam golova. Vodeći je strijelac kluba, ali i jedan od najboljih driblera lige.

Trenutno je jedan od najboljih napadača lige, žele ga svi najbolji japanski klubovi, no njegova je želja inozemstvo, točnije - Dinamo Zagreb, najbolji i najveći hrvatski klub, koji juriša u skupine Lige prvaka, pišu japanski mediji.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo se, vjerojatno konzultirao i kod Mihaela Mikića, koji odlično poznaje Japance, teško griješi kad za nekog iz japanske lige kaže da će biti dobar. Japanski igrači u Europu u pravilu dolaze za manje iznose, a već nakon nekoliko sezona dosegnu deseterostruko veću vrijednost... Primjerice, Daichi Kamada (26) doveden je u Eintracht za 1,6, a sad vrijedi 27 milijuna eura. 