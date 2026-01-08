Incident na meču Donne Vekić, hrvatskim navijačima oduzeli zastave: 'Zašto je to problem?'

Donna Vekić ispala je u prvom kolu WTA turnira u Aucklandu protiv filipinske tenisačice Alexandre Eale koja je u drugom kolu izbacila i Petru Marčinko, ali se na meču Donne Vekić dogodio incident. Naime, hrvatskim navijačima, koji su došli bodriti našu tenisačicu, oduzete su hrvatske zastave te su dresove morali okrenuti naopako. O tome je pričao Joseph Erceg za New Zealand Herald.

- Rekli su nam da je zabranjeno nositi sportske dresove te da moramo okrenuti hrvatske dresove naopako. Također su nam uzeli i nacionalne zastave - ispričao je Erceg te rekao kako su zaštitari naveli da to piše u WTA pravilima.

To pravilo je navodno uvedeno prošlog mjeseca, ali nigdje nije služebno navedeno, a i navijači o tome nisu obaviješteni. Erceg i njegovo društvo poslušali su naredbe zaštitara kako bi izbjegli veće probleme, ali su tijekom meča morali objašnjavati drugim gledateljima zašto dresove nose naopačke što je i dodatan dokazt da nitko nije znao za to "pravilo". Navodi se kako su i drugi hrvatski navijači imali iste probleme te su svima oduzimate zastave.

- Mi smo samo obični navijači koji žele pokazati ljubav prema svojoj zemlji. Trenirke i dresovi su postali politički problem? Zašto? Nema logike. Nitko nas nije unaprijed upozorio - dodao je Erceg.

Da stvar bude još bizarnija, navijačima s Filipina nisu oduzimate zastave te su dresove nosili normalno te je očito da je zaštitarska služba imala dvostruke standarde. Organizatori su potvrdili da ne postoji pravilo oko unošenja navijačkih rekvizita i zastava, ali slučaj nisu komentirali jer nema služebene zabilježbe incidenta. Erceg je rekao kako razmišlja o tužbi.