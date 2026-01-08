Obavijesti

Sport

Komentari 1
PIŠU NOVOZELANĐANI

Incident na meču Donne Vekić, hrvatskim navijačima oduzeli zastave: 'Zašto je to problem?'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Incident na meču Donne Vekić, hrvatskim navijačima oduzeli zastave: 'Zašto je to problem?'
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

Admiral

Donna Vekić ispala je u prvom kolu WTA turnira u Aucklandu protiv filipinske tenisačice Alexandre Eale koja je u drugom kolu izbacila i Petru Marčinko, ali se na meču Donne Vekić dogodio incident. Naime, hrvatskim navijačima, koji su došli bodriti našu tenisačicu, oduzete su hrvatske zastave te su dresove morali okrenuti naopako. O tome je pričao Joseph Erceg za New Zealand Herald.

Pokretanje videa...

Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine... 01:05
Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine... | Video: 24sata Video

- Rekli su nam da je zabranjeno nositi sportske dresove te da moramo okrenuti hrvatske dresove naopako. Također su nam uzeli i nacionalne zastave - ispričao je Erceg te rekao kako su zaštitari naveli da to piše u WTA pravilima.

To pravilo je navodno uvedeno prošlog mjeseca, ali nigdje nije služebno navedeno, a i navijači o tome nisu obaviješteni. Erceg i njegovo društvo poslušali su naredbe zaštitara kako bi izbjegli veće probleme, ali su tijekom meča morali objašnjavati drugim gledateljima zašto dresove nose naopačke što je i dodatan dokazt da nitko nije znao za to "pravilo". Navodi se kako su i drugi hrvatski navijači imali iste probleme te su svima oduzimate zastave.

- Mi smo samo obični navijači koji žele pokazati ljubav prema svojoj zemlji. Trenirke i dresovi su postali politički problem? Zašto? Nema logike. Nitko nas nije unaprijed upozorio - dodao je Erceg.

Da stvar bude još bizarnija, navijačima s Filipina nisu oduzimate zastave te su dresove nosili normalno te je očito da je zaštitarska služba imala dvostruke standarde. Organizatori su potvrdili da ne postoji pravilo oko unošenja navijačkih rekvizita i zastava, ali slučaj nisu komentirali jer nema služebene zabilježbe incidenta. Erceg je rekao kako razmišlja o tužbi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
DOZNAJEMO Stojković još ne želi napustiti Dinamo! Evo zašto
MAKSIMIRSKI MERCATO

DOZNAJEMO Stojković još ne želi napustiti Dinamo! Evo zašto

Leon Jakirović propustit će kompletne zimske pripreme i momčadi se priključiti tek u Zagrebu, dok bi Ismaël Bennacer trebao biti spreman za otvaranje HNL sezone i gostovanje na Opus Areni 25. siječnja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026