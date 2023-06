Bišćan nakon remija s Koprom: Moramo dovesti par igrača da bi to izgledalo ozbiljno do kraja

Dinamo je u prvoj utakmici na slovenskom dijelu priprema u Brdu kod Kranja remizirao 2-2 s Koprom. Nakon solidne igre u prvih sat vremena i golova Frana Topića iz igre i Antonija Marina iz penala počelo je puštati u obrani, u pet minuta Koper je izjednačio, a mogao je i pobijediti na kraju.

- Šteta da rezultatski nismo to završili pobjedom. Gledali smo dvije utakmice, do 60. minute je bilo dosta dobro. Kad se uzme u obzir fizičko stanje u kojem su dečki, jaki treninzi, dobro su radili, dosta dobro su izgledali - rekao je trener Dinama Igor Bišćan.

Osim A reprezentativaca, "modrima" nije bilo Josipa Drmića ni Boška Šutala.

- Drmić je osjetio leđa, Lukanić vrat, Šutalo se vraća pa se javljaju neki problemčići, Vasilja smo izgubili, mali Luka, Gurlica... Ostali smo bez tri, četiri igrača. Neki od njih će se vratiti za iduću utakmicu, trebalo bi biti dolje. Ali zadovoljan sam, dečki su odigrali ozbiljno prvih 60-ak minuta i odigrali dobro. Kad reprezentativci uhvate ritam treninga i kad ovi drugi dođu, nadam se da ćemo barem zadnju odigrati 90 minuta kako spada - kazao je Bišćan.

Prvo ljetno pojačanje Maxime Bernauer se, čini se, brzo prilagodio.

- Vidi se da je igrač koji je jak na lopti, koji razumije igru, rješenja su mu dobra i kvalitetna, a poslije je utakmica izgledala kako je izgledala. Možemo biti zadovoljni. Izvodi i kornere? Da, nisam siguran da će to ostati, možda i nije bilo potrebno. Ima dobar pas, čvrstu loptu, onda i može. Nije tipično da stoper to radi pa ne mislim da će to ostati tako.

Fran Topić požalio se na ozljedu noge.

- Kod penala je dobio udarac, ali OK, mislim da nije ništa ozbiljno. Zabio je lijep gol, dobro se istrčao.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako ste vidjeli povratnika Petra Sučića?

- Puno trči, radi za momčad, puno stvari koje inače prođu neopaženo. Zadovoljan sam kako radi, ozbiljan dečko i vidjet ćemo što će biti.

Što je s odlascima? Spominje se interes Fiorentine za Dominika Livakovića i Leipziga za Josipa Šutala.

- Ne znam stvarno ništa konkretno.

Hoće li biti još dolazaka?

- Nemam ni u vezi toga ništa, haha. Ali vidi se iz ovog što smo gledali u drugom poluvremenu da nam treba da možemo držati kvalitetu. Vraćam se stalno na početak sezone koji će brzo krenuti, moramo dovesti par igrača da bi to izgledalo ozbiljno do kraja.

Kako ste zadovoljni uvjetima u Sloveniji?

- Nemamo što više od ovoga poželjeti. Imamo vrhunske terene, mir i klimu koja je malo svježija nego kod nas. Stvarno je sve idealno - zaključio je Igor Bišćan.