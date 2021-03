Hrvatska U-21 reprezentacija na skorašnjem Europskom prvenstvu 2021. godine igrat će u skupini D s Portugalom, Engleskom i Švicarskom. Naši dečki sve utakmice igraju u Kopru.

Izabranici Igora Bišćana će natjecanje otvoriti 25. ožujka protiv Portugala, 28. ožujka igrat će protiv Švicarske, a 31. ožujka protiv Engleske, sve tri utakmice igrat će u Sloveniji. Hrvatski izbornik Bišćan u zagrebačkom je Hiltonu objavio popis nogometaša koji će konkurirati za spomenuto natjecanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Bišćan objavio popis za Euro

Euro će se igrati u dva dijela. Faza po skupinama igrat će se od 24. do 31. ožujka 2021. godine, a nokaut faza natjecanja od 31. svibnja do 6. lipnja. Po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u nokaut fazu.

Četvrtfinalni susreti (31. svibnja) igrat će se u Budimpešti, Székesfehérváru, Mariboru i Ljubljani, polufinalni (3. lipnja) u Székesfehérváru i Mariboru, a finale je na rasporedu 6. lipnja u Ljubljani.

Cijeli popis:

Na popisu igrača za Europsko prvenstvo nalaze se 23 imena, među kojima su trojica golmana.

Golmani: Adrian Šemper (Chievo), Dominik Kotarski (Ajax), Ivan Nevistić (Rijeka)

Braniči: Borna Sosa (Stuttgart), Domagoj Bradarić (Lille), Marin Šverko (Saarbrücken), Joško Gvardiol (Dinamo), Martin Erlić (Spezia), Krešimir Krizmanić (Gorica), Mario Vušković (Hajduk)

Vezni igrači: Nikola Moro (Dinamo Moskva), Lovro Majer (Dinamo), Kristijan Bistrović (Kasimpasa), Darko Nejašmić (Hajduk), Mihael Žaper (Osijek), Bartol Franjić (Dinamo), Luka Sučić (RB Salzburg)

Napadači: Luka Ivanušec (Dinamo), Sandro Kulenović (Rijeka), Petar Musa (Union Berlin), Dario Špikić (Gorica), Dario Vizinger (Wolfsberger), Marko Divković (Dunajska Streda)

Borna Sosa ipak nije prebačen u A vrstu.

- To je napravljeno u dogovoru s izbornikom A vrste Zlatkom Dalićem. Sosa nam je prebitan igrač, nisam se htio odreći njegovih kvaliteta. Ako zadnja utakmica u skupini ne bude odlučivala ni o čemu, on će biti priključen A selekciji. To dovoljno govori o njegovoj igri i formi - počeo je Bišćan pa dodao:

- Izbornik nam je ustupio i Domagoja Bradarića. Dalić je pokazao iznimno korektan stav. Treba nam Bradarić jer Sosa ne može igrati prve dvije utakmice zbog crvenog kartona. Imamo super situaciju, imamo Bradarića koji će uskočiti, a igra na vrlo visokom nivou u Francuskoj.