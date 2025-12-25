FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
U kafiću Millenium je bio sa svojim prijateljima i nakon nekog vremena je došla mlada dama plave kose u sivoj bundi, započeo je priču naš čitatelj koji je snimio poznatog hrvatskog nogometaša Joška Gvardiola u intimnom druženju s nepoznatom damom na zagrebačkoj špici u srijedu popodne. | Foto: Čitatelj 24sata