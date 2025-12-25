Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
Bio je u kafiću Millenium sa svojim prijateljima i nakon nekog vremena je došla mlada dama plave kose u sivoj bundi, započeo je priču naš čitatelj koji je snimio hrvatskog nogometaša i stopera Manchester Cityja Joška Gvardiola na zagrebačkoj špici u srijedu.
Kako nam je ispričao čitatelj, Gvardiol je s prijateljima bio na piću u Bogovićevoj ulici na Badnjak.
Iznenadilo ga je kako je Joško opušten, iako je svjetska zvjezda.
- Prvo je pričao s tom damom, a onda su se grlili. I tako do kraja večeri. Kupio je cijeli buket ruža. Dao ga je njoj, a podijelio je ruže i djevojkama u društvu. Ne znam, imao sam dojam kao da se ne znaju dugo - rekao je naš čitatelj.
- Ljudi su ih gledali. Mislim da nisu htjeli biti neugodni. Vjerojatno ga neki nisu ni prepoznali - rekao nam je čitatelj.
