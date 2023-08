Bišćan: U Ateni nas čeka rat. A brine da nam jako padne kvaliteta kada izađe Ivanušec

Izgledalo je sjajno. Dinamo je dominirao, stvarao šanse pa najslađi mogući način zaključio prvo poluvrijeme spektakularnim golom Marka Bulata iz slobodnjaka. Grmjelo je s maksimirskih tribina, svi su očekivali žestoki pritisak 'modrih' i na početku drugog dijela, ali na teren kao da je izašla neka druga momčad. AEK je preuzeo konce igre na pa na koncu slavio.

Dinamo je izgubio od AEK-a (2-1) u prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka i doveo se u velike probleme uoči uzvrata u Ateni u subotu gdje igrače hrvatskog prvaka čeka paklena atmosfera nakon svega što se dogodilo prošlog tjedna u Grčkoj. Očekivano, trener Dinama Igor Bišćan nije bio zadovoljan.

- Nažalost, moramo čestitati AEK-u na zasluženoj pobjedi. Koliko god možemo žaliti za boljim rezultatom, posebno nakon prvog poluvremenu kad je sve izgledalo dobro, u nogometu treba biti stabilan, čvrst i ozbiljan svih 90 minuta. Treba iskoristit svoj moment kad si nadmoćan i privesti utakmicu kraju. Ovo je težak poraz, ali i suočenje s realnošću. U prvom dijelu smo bili odlični, hrabri i dinamični, ali kako je drugo poluvrijeme odmicalo tako je kvaliteta padala, pa smo izgubili utakmicu - rekao je Bišćan.

Dinamo je neshvatljivo pao u drugom poluvremenu.

- Zašto smo pali? Sigurno da nemamo dužinu rostera da možemo držati taj nivo igre svih 90 minuta. To nije novost, to je činjenica koja nas prati od priprema kad je to bilo evidentno. Ali kad dođu ovakvi, ozbiljni i iskusni suparnici, to se vidi još jače. Nismo u stanju igrati cijelu utakmicu kako smo igrali prvih 45-60 minuta, to je prelomilo. Pa kad izađe Ivanušec, mi nismo ista momčad. Kvaliteta nam padne i mučimo se do kraja. Ili kad Bruno izgubi snagu, kad vezna linija padne fizički, nemamo rješenja koja bi zadržala taj ritam igre.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Razočarani smo. Bili smo dobri na početku, praktički sat vremena dok nismo primili gol. Kad smo počeli mijenjati, kad nismo mogli držati kvalitetu na terenu, pali smo. Bio sam zadovoljan prvim dijelom, bili smo hrabri i kombinatorni, imali smo šansu za 2-0 krajem prvog dijela, da smo to zabili, tko zna kako bi se sve odvilo. No, nogomet se igra 90 minuta. Iskusni igrači AEK-a dočekali su nekoliko svojih trenutaka, a mogli smo primiti još koji gol krajem utakmice. Bili smo pogubljeni, teško smo branili prekide.

Situacija kod prvog gola?

- Nisam još vidio kako smo primili gol, imali smo loptu pod kontrolom, nije to bilo preriskantno rješenje koliko se sjećam, dogodi se. Kriva procjena, kriva odluka. I Grci su bili agresivni, puno golova daju na takav način. Dok smo bili kvalitetni to smo koristili, nisu nas pohvatali, to je način na koji igramo. Imamo takav profil igrača, teško možemo igrati drugačije. Ivanušec? Imao je problema, mislim da su grčevi, a Bulat je zadnjih par dana odradio tek par treninga. Zaslužio je da ga se pohvali nakon ove utakmice.

Jeste li ljuti na upravu i čelnike kluba, stalno se priča o pojačanjima, a njih još nema u Maksimiru?

- Onako najiskrenije, sigurno da treba reagirati. Oni ubacuju sve bolje igrače, ma ne samo oni, ali ako želimo igrati nogomet određene kvalitete i biti konkurentni na ovom, pa čak i nižem nivou i igrati na dva kolosijeka, onda ovo nije dovoljno. Puno se priča, malo toga se realiziralo, što će biti dalje ne znam, o tome ja ne odlučujem. A do tada ćemo se boriti s onim što imamo. Poruka upravi? To ćete vi tako oblikovati, ali sve se vidjelo na terenu. Sjetite se Hajduka, pa još nekih utakmica gdje smo imali sličan problem. Ali neću dalje da ne ispadne da se žalim, samo ako hoćemo imati visoke kriterije moramo reagirati. I da ne spominjem potencijalne odlaske igrače. Već je možda i kasno, imali smo mjesec i pol dana za pojačanja, nije bilo puno pomaka, a trebali smo već imati te igrače tu. Mislim da smo igrali dobro prvo poluvrijeme, oni nisu puno toga napravili. Šteta da to ovako završi.

Livaković igrač utakmice?

- Obranio je onaj zicer u prvom poluvremenu, to je kvaliteta. Sigurno da puno znači, ali kvaliteta i što smo pričali, da moraš imati balans u momčadi i širinu da bi računao da kvalitetu igre možeš držati protiv ekipe kao što je AEK.

Koliko vam je teško bilo gledati sudačku nadoknadu? AEK je tu mogao još zabiti...

- Bilo mi je jako teško gledati sudačku nadoknadu. Djelovalo je kao da ćemo primiti još koji gol na najjeftinije moguće načine. Korneri, druge lopte, napamet ubačene lopte..., sve su nam to bili problemi, a ozbiljne momčadi to moraju braniti. Vidjelo se da to nije to, da to nije dobro.

Navijači su vas bodrili do zadnje sekunde...

- Od prve minute su osjetili da treba, dečki su im na početku vratili jako dobrom igrom. Nažalost, nismo im priuštili pobjedu, završilo je porazom, ali htijenje i zalaganje, pa i kvaliteta u tih sat vremena bila je na visini. Iako su svi kasnije kao i ja, kao i vi, kući otišli razočarani.



Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uzvrat je već u subotu, a ne sumnjamo kako će OPAP Arena biti krcata. AEK ima veliku priliku pred svojim navijačima plasirati se u play-off Lige prvaka.

- Jasno je da će tamo biti vatreno, bit će jako teško. Stadion koji je navijački, domaćinski, ali što je tu je. Idemo se boriti, bit će rat, bit će neprijateljsko okruženje. Možemo iskoristiti to kao motivaciju, vidjeli smo da smo tu negdje kad smo na svom nivou. Kad smo dobri, u stanju smo igrati s njima. Bit će to drugačija utakmica, a ovaj rezultat je negativan, nije nam on trebao. Drugačije je kad ideš u goste u egalu, oni sad ne moraju riskirati, a mi ćemo morati. Bit će jako teško, nisu dugo izgubili od kuće i to sve govori koliko im stadion znači. Idemo tamo pokušati napraviti podvig.