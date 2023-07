Bišćan već može biti zadovoljan: Petković je u formi, Sučić donosi širinu, ali Francuz nije pojačanje

Dinamo je završio pripreme u Sloveniji, nogometaši Igora Bišćana vratili su se u Zagreb. Trener "modrih" u Brdu kod Kranja imao je na raspolaganju 33 igrača, svi su dobili priliku za dokazivanje. Jasno, igrački kadar hrvatskog prvaka i dalje je prevelik, nitko od reprezentativaca još nije napustio klub, pa će Bišćan sljedećih dana bitno skratiti svoju svlačionicu. I neke pojedince poslati na posudbu.

Do početka nove sezone ostalo je još samo tjedan dana, Dinamo će se do Superkupa protiv Hajduka (subota, 15. srpnja) pripremati u Maksimiru. Igor Bišćan ima još sedam dana do "završne glazure" momčadi, iako je prilično jasno s kojim će sastavom Dinamo napasti prvi trofej u novoj sezoni. Na teren bi trebala momčad koja je zaigrala u prvom dijelu dvoboja protiv Sparte Prag.

Dinamo je s pripremama za novu sezonu počeo 19. lipnja, Zagrepčani su poslije sedam dana treninga u Maksimiru "preselili" u Sloveniju, a tko su dobitnici i gubitnici dosadašnjeg dijela Dinamovih priprema? Pozitivne priče svakako su Bruno Petković, Petar Sučić i Ivan Nevistić, dok ove pripreme u Sloveniji po najboljem neće pamtiti Maxime Bernauer, Jakov-Anton Vasilj i Daniel Štefulj.

Dobitnici

Bruno Petković

Hrvatski reprezentativac ušao je u zadnju godinu ugovora, a tijekom ljeta puno se pisalo i o potencijalnom odlasku Petkovića u inozemstvo. Ipak, stasiti napadač ne preskače treninge, već odrađuje sjajne pripreme i u pravoj je formi. Bruno Petković je asistirao protiv CSKA Sofije 1948, bio i ponajbolji protiv Sparte Prag (zabio iz penala), pokazao svima kako će Dinamo i u novoj sezoni od njega imati koristi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dojam je kako kod Bišćana igra puno bliže suparničkim vratima nego kod nekih prijašnjih trenera, pa bi Petković u novoj sezoni (dok god bude član Dinama) mogao imati i puno jače brojke. Na slovenskim pripremama je bio prilično raspoložen, često nasmijan, a takav sve više podsjeća na Petkovića iz najboljih dana.

Petar Sučić

Igor Bišćan je definitivno u Sloveniji dobio igrača koji će u novoj sezoni imati ozbiljnu minutažu. Petar Sučić je svojim nastupima iznenadio mnoge članove stručnog stožera, a sada svi u mladog igrača imaju veliko povjerenje. Riječ je o velikoj radilici u sredini terena, igraču koji na utakmicama trči preko 12 kilometara, kvalitetnoj "osmici" koja igra u oba smjera.

Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

Velik problem Dinama je što bi potencijalnim odlascima Šutala, Ivanušeca i Baturine ostao bez mladih igrača na kojima bi klub u budućnosti mogao zaraditi. A čini se da bi u perspektivi, nastavi li s ovakvim igrama, to mogao biti Sučić. I zato se u 19-godišnjeg veznjaka isplati ulagati, Bišćan i društvo mu moraju vjerovati. A i "modrima" nedostaje širine u veznom redu.

Ivan Nevistić

Dominik Livaković je bez dvojbe "jedinica" Dinama, dok god kapetan "modrih" ostane u Maksimiru. Ali, ove su pripreme po prvi put pokazale kako je Ivan Nevistić spreman preuzeti ulogu njegovog nasljednika, kako se u Dinamu mogu i u njega pouzdati. Ivan Nevistić branio je u svim pripremnim utakmicama, niti u jednoj nije napravio niti jedan kiks.

Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

Dapače, suigrači mu sve više vjeruju, bez straha mu vraćaju loptu, a Nevistić odlično igra nogom. Velik problem u cijeloj priči je tek - Dominik Livaković. I pitanje hoće li Dinamova "jedinica" napustiti Maksimir, pa Nevistića još jednu sezonu prikovati za klubu, ili bi odlaskom mogao otvoriti mjesto talentiranom 24-godišnjaku.

Gubitnici

Maxime Bernauer

Definitivno, najveći gubitnik Dinamovih priprema. Maxime Bernauer u Dinamo je stigao s etiketom pojačanja, Zagrepčani su ga platili 1,3 milijuna eura. A francuski branič za sada ne izgleda ni blizu igrača koji bi mogao ugroziti mjesto Josipa Šutala ili Dine Perića, a svakim danom sve bliže početnom sastavu i konačnom povratku nogometu bit će Boško Šutalo.

Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

Maxime Bernauer se dobro snašao u Dinamovoj svlačionici, od igrača ćete o njemu čuti samo pozitivne stvari, ali na terenu to još nije "to". U svakoj je utakmici napravio neki ozbiljniji kiks, Bišćan ga je na kraju čak stavio što dalje od gola, gurnuo u veznu liniju. Maxime Bernauer mora biti puno bolji, za sada ne ulijeva dojam igrača koji bi mogao učvrstiti zadnju liniju.

Daniel Štefulj

Čini se kako je njegova Dinamova priča završena, kako ni u novoj sezoni neće imati mjesta u Maksimiru. Već na prvoj utakmici protiv Dugog Sela bio je primoran igrati i desnog beka, u nastupima protiv CSKA Sofije 1948 i Sparte Prag nije dobio ni minute. Čini se kako mu je i to jasna poruka, Bišćan na lijevom beku ispred njega prije vidi i Ljubičića i Bočkaja i Perkovića...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Daniel Štefulj imao je prije nekoliko dana ponudu Istre 1961, mogao otići u Puli kao dio paketa u zamjeni za Monsefa Bakrara, ali je igrač sam odbio novu posudbu. Šteta, čini se kako bi mu ona bila pravi pogodak, u Puli su eskplodirali Josip Šutalo i Dion Drena Beljo. A sada će biti na marginama, Bišćan ga i dalje ne vidi kao ozbiljnog člana prve momčadi.

Jakov-Anton Vasilj

Mladi veznjak bio je na prvoj utakmici priprema, u pobjedi Dinama nad Dugim Selom jedan od najboljih aduta "modrih". I on je poput Štefulja mogao (po nama i trebao) završtiti u Istri 1961, ali je odbio tu ponudu, pa se - teško ozlijedio. Šteta, velika šteta. Jakovu-Antonu Vasilju nastradali su križni ligamenti, sad ga čeka dulja rehabilitacija i vrijeme bez nogometa.

Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

Nažalost, nastavljaju se zdravstvene tegobe za igrača koji je prije dvije-tri godine bio čak i perspektivniji od Martina Baturine, Vasilj nikako da pronađe svojih pet minuta, pravu priliku za dokazivanje. Istina, veliko je pitanje bi li i zdrav bio nadomak ostanka u prvoj momčadi, ali nova ozljeda uništila mu je bilo kakve snove i nadu kako bi ovo mogla biti njegova sezona.