SPEKTAKL GODINE POTVRĐEN

Bitka za Britaniju će se održati! Joshua odgovorio Furyju: Nisam tu zbog slave, već da se borim

Piše Ivan Kužela,
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Tyson Fury se vratio boksu I porazio Arslanbeka Makhmudova. Nakon borbe prozvao je Anthonyja Joshuu na "bitku za Britaniju". Joshua je prvotno odgovorio oštro, ali traži vrijeme zbog osobne tragedije

Tyson Fury vratio se boksu nakon 16 mjeseci izbivanja dominantnom pobjedom protiv Arslanbeka Makhmudova na stadionu Tottenhama, no glavna priča večeri postao je njegov monolog nakon meča. "Kralj Cigana" otkrio je kako ga je na povratak potaknula tragedija njegovog rivala Anthonyja Joshue te je odmah potom prozvao Joshuu na dugoiščekivanu "Bitku za Britaniju".

'Život je kratak i dragocjen'

Uoči borbe s Makhmudovom, Fury je po prvi put progovorio o razlozima svog petog povratka iz mirovine, a kao ključni trenutak naveo je tešku prometnu nesreću u kojoj je krajem 2025. sudjelovao Anthony Joshua, a u kojoj su poginula dvojica njegovih bliskih prijatelja.

​- Najveća prekretnica za ovaj povratak bila je tragedija koja se dogodila Anthonyju Joshui. Bio sam s obitelji na odmoru u Tajlandu i onda sam čuo loše vijesti. Pomislio sam kako je život vrlo kratak, dragocjen i krhak. Bilo što se može dogoditi u svakom trenutku. Nikad ne smiješ odgađati stvari za sutra, jer sutra nikome nije obećano - rekao je Fury u filozofskom tonu.

Taj događaj, kaže, natjerao ga je da se vrati onome što najviše voli.

​- Tada sam odlučio da se vraćam boksu jer to je nešto što volim i prema čemu osjećam strast. Uvijek sam bio zaljubljen u boks i nema sutra za koje bih to odgađao. Zato sam danas ovdje - poručio je.

Dodao je kako se osjeća svježe i da je i dalje u najboljim godinama, a kao još jedan razlog povratka naveo je želju da "boks ponovno učini velikim", jer je sport postao dosadan otkad se on povukao.

Rutinska pobjeda i posveta legendi

U samoj borbi Fury je pokazao da, unatoč pauzi, nije izgubio ništa od svoje prepoznatljive vještine. Tijekom 12 rundi potpuno je izdominirao ruskog borca, što su potvrdile i sudačke kartice koje su jednoglasno presudile u njegovu korist (120-108, 120-108, 119-109). Bio je to nastup u kojem je 37-godišnji Fury bez većih problema kontrolirao tempo i pokazao da je i dalje jedan od najboljih teškaša svijeta.

Večer je imala i emotivnu notu. Fury je pri ulasku u ring odao počast nedavno preminuloj boksačkoj legendi i svom prijatelju Rickyju Hattonu, dok je s razglasa svirala pjesma "Blue Moon".

'Dajmo navijačima ono što žele'

Odmah nakon proglašenja pobjednika, Fury je zgrabio mikrofon i okrenuo se prema Anthonyju Joshui, koji je meč pratio iz prvog reda.

​- Sljedeće, želim vam dati borbu koju svi čekate! Želim tebe, AJ, Anthony Joshua! Dajmo navijačima ono što žele: Bitku za Britaniju. Izazivam te, Anthony Joshua, da se boriš sa mnom! Prihvaćaš li izazov?! Nemoj mi pobjeći ovaj put, idemo plesati!

Joshua, koji je veći dio meča snimao mobitelom, u početku nije reagirao, no nakon Furyjevog inzistiranja uzvratio je s nekoliko oštrih rečenica.

​- Tyson, ti samo loviš pozornost. Nikad nisam imao problem ući u ring s tobom. Prebio sam te kad smo bili djeca, a nakon što sam te gledao večeras, opet ću te prebiti. Ti meni nećeš govoriti što da radim. Proganjam te zadnjih deset godina. Ja sam gazda, ti radiš za mene. Ja sam stanodavac, zapamti to - odgovorio je Joshua.

Joshua traži vrijeme zbog osobne tragedije

Iako je streaming servis Netflix, koji je prenosio borbu, na društvenim mrežama objavio da je meč dogovoren za jesen, Joshua je kasnije pojasnio svoju poziciju. Potvrdio je da će pregovori uslijediti, ali i naglasio da mora riješiti neke privatne stvari nakon teške prometne nesreće.

​- Ugovori će biti poslani i najvjerojatnije ćete nas vidjeti u ringu. Ali bio sam u teškoj nesreći prije četiri mjeseca. Moram provjeriti kako stoje stvari s mojim povratkom. Nisam ovdje da bih lovio slavu, ovdje sam da se borim. Ne izbjegavam nikoga, ali postoje stvari u mom životu koje moram riješiti - rekao je Joshua, jasno dajući do znanja da je tragedija ostavila dubok trag i da mu je potrebno vrijeme prije nego što potvrdi najveću borbu u povijesti britanskog boksa.

(*uz korištenje AI-ja)

