Trener Thuna opleo po Dinamu, Kovačević mu odgovorio: 'Što smo trebali? Pa nisam ja sudio'

Nogometna sezona tek je počela, a navijačima Dinama već su potrebne tablete za smirenje. Dinamo je u 2. pretkolu Lige prvaka svladao Thun 3-2, tako se plasirao u daljnju fazu ovog natjecanja. I izborio još jednu europsku zimu, u Maksimiru će se i u siječnju igrati Europa. Mario Kovačević bio je prilično ponosan nakon utakmice, iako trener "modrih" ima razloga i za brigu...

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Švicarski mediji "pressicu" su otvorili pitanjem o isključenju Bürkija. Koje je izborio Kačavenda blokiranjem ispucavanja nakon što je Dinamo u sklopu fair play duha vratio loptu Thunu.

- Nikad ne komenitiram sudačke odluke, kako sam vidio na ekranu, meni je to čisti crveni karton. Bio je zadnji igrač, po pravilima je to crveni karton. Ne znam koliko su puta njegovi igrači odugovlačili, što smo mi trebali u toj situaciji? Vratili smo im loptu, njihov kapetan je malo odugovlačio, nonšalantno išao prema lopti. Imao je vremena za donođenje boljih odluka, mogao ju je vratiti igraču, ne vidim u čemu je problem - kratak je bio Kovačević, pa nastavio:

- Jedna kamera? Žao mi je što pričamo tome, ne znam u čemu je problem. Nisam ja sudio, postoji VAR da ispravlja te neke sudačke odluke s terena. Tko gubi ima pravo da se ljuti, ali ja ne bih pričao o sucima. Pohvalio bih igrače, meni se sviđa Thun kao momčad, svaka im čast. I da su oni prošli ne bi bilo nezasluženo, ali vjerujem da smo mi bili bolji u ove dvije utakmice.

Kako ste preživjeli ovu večer?

- To je nogomet, ne znam koliko sam ovakvih utakmica imao, pokazali smo karakter. nismo doživjeli poraz 160 dana, mislim da nećemo još dugo. Nisam bio sretan ulaskom u utakmicu, dva ulaska u naših 16 metara, dva gola. Na poluvremenu nije bilo galame, željeli smo pozitivu, mijenjali smo. Bilo je drugo poluvrijeme bolje i do isključenja, ali taj crveni karton je prelomio utakmicu. Sretni smo.

Kačavenda i Topić su unijeli puno živosti, donijeli preokret...

- Da, i Vinlöf je ušao. Bili smo bolji već u drugom dijelu, ali ulazak Kačavende me veseli. Jako puno toga nam donosi, imao je tešku godinu iza sebe, ali se kroz pripreme nametnuto, vidio sam na pripremama da je napredovao. Ima energiju, uvijek je opasan. Moram pohvaliti i Hoxhu, bio je sjajan nakon ulaska. Valinčić? Drago mi je zbog njega, znate kako mu se teško bilo vratiti nakon ozljede. Dali smo mu priliku, odradio je pripreme, drago mi je, može on tako. Vjerujem da mu ovo nije zadnji gol za Dinamo.

Oršić još nije pravi...

- Bit će on pravi. Zadovoljan s njim, pokušavao je puno po svojoj strani, znali smo da neće igrati cijelu utakmicu, svi očekujemo od njega još više. Mi smo pola godine neporaženi, zna se da imamo karakter. Priča se kako se Thun raspao, a mi u odnosu na lani nemamo Livakovića, Bakrara, nismo imali ni Stojkovića... Nije bilo lako. I protiv slabijih momčadi smo se mučili u pretkolima. Bit ćemo bolji. Na ovakav način raste ekipa, nije lako ovako preokrenuti utakmicu. Taj karakter ćemo sačuvati.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Je li bilo pristupa "lako ćemo"?

- Možda se varate, možda smo ušli prenapeto. Nismo ih podcijenili, javnost ih je predstavila kao slabu momčad, to nije istina. Oni su prvaci Švicarske. Oni imaju kvalitete da vas kazne, ali nogomet se igra 90 minuta, to je najbitnije. Analizirat ćemo ovo, ali veselimo se preokretu, treba pričati o tome.

Želite li Kauno Žalgiris ili Klaksvik?

- Nemam želja, volio bih možda zbog našeg trenera da oni odu dalje. Pogledat ćemo sutrašnju utakmicu, analizirati ih, imamo prije toga i Slaven Belupo. Naša je želja ući u playoff protiv koga god igrali - završio je Kovačević.

Rijeć je dobio i trener Thuna Gian-Luca Privitelli...

- Nismo dobro otvorili utakmicu, ali smo imali zadovoljavajući rezultat nakon prvih 45 minuta. Kasnije smo igrali jako dobro, bili dosta bolja momčad, a onda je stigao taj crveni karton koji je promijenio tijek utakmice. Smatram da to nije bila dobra odluka suca, teško mi je vjerovati da se to dogodilo, bila je to nesretna okolnost. Pokušavali smo se braniti, nekako doći do penala, svi smo se grčevito branili, ali na kraju nismo uspjeli. Čestitam Dinamu iako je za nas okus jako gorak - rekao je Privitelli, pa dodao:

- U prvom dijelu smo imali bolji rezultat nego što smo igrali. Bilo je puno užarenih emocija, puno je bilo priče sa sucima, sada nam je to svejedno. Ispali smo, gorak je okus ove večeri. Bila je samo jedna kamera u TV-prijenosu? Meni je to svejedno, bole me situacije s terena. Mi smo griješili. Čekao se trenutak kad ćemo zabiti treći gol, a onda se dogodilo to isključenje. Što mislim? Bilo je to 50-50%, mogao se suditi crveni karton, moglo je proći i bez njega.

Na švicarskoj televiziji je, pak, bio nešto kritičniji.

- Prije crvenog kartona bili su krajnje nekorektni. Vratili su nam loptu zbog fair-playa, a zatim odmah krenuli u presing. Nakon toga mi nismo dobro odigrali, ali svejedno... Zar to nije nedžentlmenski? I onda dati crveni karton, premda je Justin još tako blizu... To je zaista vrlo hrabra odluka. Da se igralo kod nas, vjerojatno za to ne bi pokazao crveni karton.

Atmosfera na stadionu?

- Bila je sjajna atmosfera, sve je bilo dobro, ali s obzirom na naše ispadanje, atmosfera mi sad i nije na prvom mjestu - završio je Privitelli.