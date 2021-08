Dinamo je u prvoj utakmici petog kola Prve HNL na domaćem terenu pobijedio Goricu s 1-0.

Dinamo je do pobjedničkog gola došao u 36. minuti, kad je ubačaj Moubandjea s lijevog boka pokušao blokirati Albi Doka, od kojeg se lopta čudno odbila, u visokom luku preletjela golmana Gorice Ivana Banića i završila u mreži.

Utakmicu je komentirao trener Gorice Krunoslav Rendulić koji smatra da neke od sudačkih odluka njegovoj momčadi nisu išle u korist.

- Čestitke Dinamu, bili su bolji, dominantni u posjedu. Mi smo bili loši prema naprijed, a u obrani smo bili vrlo dobri, limitirali smo Dinamo na ništa - rekao je Rendulić pa dodao:

- Gol smo dobili kakav smo dobili, mislim da se to viđa jednom u jako puno godina. Ono je neobjašnjivo. Mislim da smo nakon pet kola mogli uzeti koji bod više, nisam nam ni neke sudačke odluke išle na ruku, ali idemo dalje.

Dinamov stoper Dino Perić zadovoljan je nakon što je njegova momčad došla do druge pobjede u ovoj sezoni.

- Mislim da ste dobro rekli da je Gorica stvarno tvrda momčad. Uz ove uvjete nije bilo lako, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu i da smo ih ostavili bez šanse - rekao je pa nastavio:

- Ovo je bila baš rutinska pobjeda. Nikad s njima nije bilo lako. Bitno da smo došli do prve pobjede na Maksimiru ove sezone. Zadovoljni smo - zaključio je Perić nakon čega je Luka Menalo dao svoj komentar na utakmicu.

- Ove sezone nismo imali pobjedu na Maksimiru prva tri kola. Ne pamtim kad se to dogodilo. Sveli smo Goricu na minimum šuteva i šansi. Kontrolirali smo utakmicu čitavo vrijeme i mirno priveli kraju. Pred kraj nam je malo ponestalo snage, ali bitno je da smo pobijedili - kazao je pa zaključio:

- Dinamo je takav klub da stalno morate pobijeđivati i biti na nivou. Hvala Bogu imamo dobre igrače koji su spremni odgovoriti na sve izazove i danas su to i pokazali.

Iako je jedini gol na utakmici bio autogol Albija Doke, trener Dinama Damir Krznar zadovoljan je igrom svoje momčadi koja je došla do prve pobjede na svom stadionu od početka sezone.

- Izuzetna dominacija tijekom cijele utakmice, vrlo dobar posjed, vrlo dobar reposjed, stvarali smo prilike, ali izostala je sigurnija realizacija. Strepili smo do kraja utakmice, ali s cijelom igrom možemo biti zadovoljni. Danas smo imali jako stabilnu obranu bez rizika. Kad stalno napada onda postoji opasnost od zalutalog mjesta iz tranzicije, ali to smo sve spriječili. Recimo da smo 80 posto plana što se tiče doziranja igrača odradili. Nažalost poremetila nas je rana ozljeda Bulata pa smo tu uskratili Majera za nekakav veći odmor, nadam se da s njim neće biti problema - rekao je Krznar nakon utakmice pa otkrio što je s Kastratijem:

- Nije bilo problema s Kastratijem, on se samo potrošio do kraja, na tome mu možemo čestitati. Volio bih da više igrača na četveronoške izlaze s terena, malo mu je samo pao šećer, doktor je intervenirao i to je to, nije to ništa čudno.

Dinamo se trenutno nalazi na trećem mjestu Prve HNL te se s ukupno sedam bodova izjednačio s Rijekom.