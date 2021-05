Par utakmica, nekoliko lijepih poteza, te po gol i asistencija Stipe Biuka (18) i Marina Ljubičića (19) bili su dovoljni da zagolicaju maštu navijača Hajduka. Dvojac mladih igrača predstavio se široj javnosti kvalitetnim nastupima i već su krenule usporedbe s nekim bivšim igračima Hajduka koji su jednako energično i učinkovito krenuli u seniorski nogomet. Pa iako je i sam oduševljen nastupom dvojice mladića protiv Rijeke, Tomislav Erceg (49) je dovoljno iskusan i pametan da odmah u startu spušta loptu na zemlju i stišava euforiju.

- Nemojmo stvarati euforiju kad za njom nema potrebe. Biuk je ekstra talentiran igrač, lagan, ima odličan dribling i pregled igre, Ljubičić ima osjećaj za prostor i gol, ali nemojmo ih opterećivati velikim očekivanjima i najavama. Da se radi o velikim talentima, to svakako, ali njima prije svega treba osigurati da se u miru razvijaju. Lijepo je da su mladi, talentirani, da su domaći igrači, ali ne treba od njih očekivati da sami nose momčad i rješavaju utakmice - kaže Erceg i dodaje:

- Već sam govorio da je razlika ove momčadi i one iz jesenskog dijela prvenstva to što je klub doveo nekoliko iskusnih igrača, koji će mladima pomoći da brže i lakše sazriju. Livaja i Kalinić ovoj momčadi daju dimenziju više, daju im sigurnost da mogu u miru igrati i griješiti, a to se ne može ničim nadoknaditi.

Zadovoljan je Erceg i kako je Hajduk izgledao u jadranskom derbiju.

- Nakon dugo vremena odigrali su jednu fantastičnu utakmicu, rekao bih do drugoga gola Rijeke, kad su malo pali. Ali to je i prirodno, riječ je o mladim igračima i velikoj potrošnji i teško im je bilo držati isti tempo svih 90 minuta, a baš su pritisnuli Rijeku od prve minute. Presudilo je to što se Tramezzani odučio za hitrije i laganije igrače, gladne igre, i odmah je to izgledalo drugačije i bolje, odmah su igrali i napadali. Ja sam super zadovoljan, nakon dugo vremena jedna Hajdukova utakmica me oraspoložila, baš sam bio zadovoljan.

Ono što se svi sada pitaju je hoće li Hajduk ponoviti pogrešku i prodati jednoga ili obojicu mladih igrača. Erceg, koji se bavi menadžerskim poslom i jako dobro poznaje tržište, nada se da neće.

- Svi se mi nadamo da neće, ali teško je u situaciji u kojoj se klub nalazi odoljeti nekoj ponudi koja može riještiti puno toga za klub u budućnosti i osigurati im mir. Tržište je i inače nepredvidivo, a pogotovo danas u doba pandemije kad svi stežu remen i smanjuju budžete. Ali činjenica je da se dob igrača koji se prodaju na tržištu smanjila, traže se sve mlađi i mlađi igrači.

Hajduk još uvijek juri Europu, do kraja prvenstva ostalo im je pet utakmica u kojima matematički preskočiti i Rijeku i pogotovo Goricu, koja ima jako težak raspored.

- Da nisu prosuli četiri boda protiv Slavena Belupa, bio bih siguran da će osigurati Europu. Ovako, bit će teško, ali treba igrati utakmicu po utakmicu, pobjeđivati, pa će i pritisak na konkurente rasti. Sve je još otvoreno - zaključio je Erceg.