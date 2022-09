Bivša broj 1 smanjila je grudi, a sad operirala i nos: Pravo je vrijeme da učinim nešto za sebe

Rumnjka Simona Halep (30), trenutačno deveta tenisačica svijeta, na društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz bolničkog kreveta napisavši da je operirala nos zbog zdravstvenih problema te je čeka oporavak od tri mjeseca.

Halep je u podužoj objavi objasnila da je ovaj zahvat, koji joj je trebao olakšati disanje, već neko vrijeme odgađala jer nije htjela propuštati dijelove sezone, a navela je da je usput napravila i estetsku korekciju.

Podsjetimo, rumnjska tenisačica krajem svibnja u Parizu tijekom meča drugog kola Roland Garrosa doživjela je napadaj panike zbog čega je imala problema sa disanjem te je bila prisiljena pozvati medicinski time out.

"Ali nakon poraza u 1. kolu US Opena shvatila sam da sam mentalno potpuno iscrpljena. Dugo godina imala sam problema s disanjem koji su se s vremenom samo pogoršavali, pa sam prihvatila savjet liječnika i otišla na operaciju. Nisam mogla to učiniti ranije jer nikad nisam pronašla tri mjeseca potrebna za oporavak, tenis mi je uvijek bio prioritet u životu. Ali sada sam osjetila da je vrijeme i da mogu učiniti nešto i za sebe kao osobu", napisala je pa zaključila:

"Zato sam se odlučila i na estetski dio koji sam dugo željela jer mi se moj nos uopće nije sviđao. Zato sam riješila i funkcionalni i estetski dio. Znam koliko me vas može razumjeti".

Rumnjka je u ranoj fazi karijere imala velikih problema zbog prevelikih grudi, a nakon što ih je kirurškim putem odlučila smanjiti, probila se u sam vrh teniskog svijeta.

- Napravila sam to zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osjećam da sam žrtvovala išta jer sam to napravila zbog nečeg do čega mi je jako stalo. Jednostavno, volim posao kojim se bavim - rekla je nakon operacije do koje je slovila kao tenisačica s najvećim grudima.

