Bivša osvajačica Wimbledona o Alcarazu: On je genij, ne želim da mu se dogodi što i Borgu

Prošlog tjedna ljubitelje tenisa iznenadila je vijest o prekidu sedmogodišnje suradnje između prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza i njegovog trenera Juana Carlosa Ferrera. Španjolski trener bio je jedan od najzaslužniji za Alcarazov uspjeh i u osvajanju šest Grand Slam naslova, a svoje mišljenje o nastaloj situaciji dala je i Marion Bartoli (41), također osvajačica Grand Slama.

Francuskinja je u svom podcastu za RMC Sports komentirala prekid suradnje dvojice Španjolaca koje je usporedila s Björnom Borgom.

- Zabrinuta sam zbog prekida Alcaraza i Ferrera, ali ne pretjerano, jer Alcaraz ima iznimne kvalitete da ponovno krene, iako mu je potrebna osnova. No, bojim se da bi, ako mu bude teško nastaviti bez Ferrera, mogao napustiti tenis kao što se dogodilo Borgu s 25 godina. Alcaraz je genij, stoga ne želim da mu se to dogodi, želim da igra još dugo - izjavila je Bartoli pa nastavila:

- Prvih šest mjeseci Alcaraza sa Samuelom Lópezom bit će proces pokušaja i pogrešaka. Ako stvari ne budu funkcionirale i Sinner osvoji Australian Open i Roland Garros, mislim da će Alcaraz odmah ponovno nazvati Ferrera, to je jasno.

Bartoli je osvojila Wimbledon 2013. kada je u finalu savladala Sabine Lisicki, a zamalo je slavila na istom turniru 2007. Bila je finalistica French Opena 2011., a tijekom karijere je osvojila sedam pojedinačnih naslova i tri naslova u parovima na WTA turneji.