<p>Bivša vozačica 'super automobila' <strong>Renee Gracie</strong> (25) napustila je profesionalni sport i započela karijeru u pornoindustriji.</p><p>Atraktivna Australka je 2015. godine dogurala i do slavne utrke <strong>Bathurst 1000</strong>, a utrkivala se punih sedam godina. Zarada je bilo skoro pa nikakva, stoga je odlučila napraviti zaokret u karijeri.</p><p>Gracie je zvijezda filmova za odrasle od lipnja, a u podcastu "Sve je istina" pohvalila se kako je tijekom ljeta zaradila vrtoglavih tri milijuna kuna od kojih je u samo prvih tjedan dana zaradila 200.000 kuna.</p><p>- Ljudi misle da sam najnapaljenija cura na svijetu što je daleko od istine - rekla je.</p><p>Otkrila je kako nije pretjerano seksualna osoba, te da je sve isključivo gluma. Partner joj je dečko, a menadžer vlastiti otac.</p><p>- Tata je od početka znao za sve, ali sadržaj koji prodajemo ga ne interesira. Kada je shvatio o kakvoj je zaradi riječ, podržao me u novoizabranoj karijeri - objasnila je.</p><p>I dalje mašta o povratku u svijetu autoindustrije, a vidi se i kao vlasnica momčadi u Supercars seriji.</p><p>- Neki ljudi ne mogu si pomoći koliko je njihova želja jaka da me vide bez trkaćeg kombinezona - kazala je.</p><p>- S obzirom na sadržaje na mojoj stranici, nije pretjerano iznenađujuće koliko zarađujem. Sve ovisi koliko truda želite uložiti - objasnila je.</p><p>Situacija u kojoj se trenutno nalazim zasigurno će mi omogućiti lagodan život i na kraju svega, radim ono što volim - zaključila je pornoglumica.</p>