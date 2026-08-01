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Bivša zvijezda Cityja prodala je trofej prvaka svijeta iz Rusije!?

Piše Josip Tolić, Domagoj Vugrinović,
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Bivša zvijezda Cityja prodala je trofej prvaka svijeta iz Rusije!?
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Benjamin Mendy prodao je repliku svjetskog trofeja za 54.000 eura i poručio kritičarima: moj je, radim što hoću

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Bivši francuski reprezentativac Benjamin Mendy (31) prodao je za oko 54.000 eura repliku trofeja Svjetskog prvenstva koji je osvojio 2018. protiv Hrvatske.

"Moj je i mogu s njim raditi što god hoću", poručio je kritičarima na društvenim mrežama Mendy, koji je na Mundijalu u Rusiji odigrao samo jednu utakmicu, ali je dobio pravo na zamjenski trofej.

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Vrijedni predmet je na dražbi privukao čak 38 ponuda, a Mendy je u opisu naveo da je trofej oštećen zbog pukotine na dnu, kako ima znakove habanja, ali i da je autentičan. Nekadašnji igrač Manchester Cityja nakon optužbi za silovanje, od kojih je oslobođen, vratio se nogometu, a danas igra za poljski Pogon iz Szczecina.

Prije tri godine Mendy je stavio na prodaju vilu u Cheshireu u Engleskoj kako bi izbjegao bankrot. Nekad je zarađivao oko sedam milijuna eura godišnje, a danas u Poljskoj više nego 50 puta manje; svega 140.000 eura. Tužio je i City zbog neisplate plaće gotovo 13 milijuna eura tijekom 17 mjeseci dok se suočavao s optužbama za silovanje.

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