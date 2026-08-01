Benjamin Mendy prodao je repliku svjetskog trofeja za 54.000 eura i poručio kritičarima: moj je, radim što hoću
Bivša zvijezda Cityja prodala je trofej prvaka svijeta iz Rusije!?
Bivši francuski reprezentativac Benjamin Mendy (31) prodao je za oko 54.000 eura repliku trofeja Svjetskog prvenstva koji je osvojio 2018. protiv Hrvatske.
"Moj je i mogu s njim raditi što god hoću", poručio je kritičarima na društvenim mrežama Mendy, koji je na Mundijalu u Rusiji odigrao samo jednu utakmicu, ali je dobio pravo na zamjenski trofej.
Vrijedni predmet je na dražbi privukao čak 38 ponuda, a Mendy je u opisu naveo da je trofej oštećen zbog pukotine na dnu, kako ima znakove habanja, ali i da je autentičan. Nekadašnji igrač Manchester Cityja nakon optužbi za silovanje, od kojih je oslobođen, vratio se nogometu, a danas igra za poljski Pogon iz Szczecina.
Prije tri godine Mendy je stavio na prodaju vilu u Cheshireu u Engleskoj kako bi izbjegao bankrot. Nekad je zarađivao oko sedam milijuna eura godišnje, a danas u Poljskoj više nego 50 puta manje; svega 140.000 eura. Tužio je i City zbog neisplate plaće gotovo 13 milijuna eura tijekom 17 mjeseci dok se suočavao s optužbama za silovanje.
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