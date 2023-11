Bivšem portugalskom izborniku Ronaldo i danas zamjera: Ne razgovaramo još od SP-a...

Proveli su zajedno osam godina, prošli su uspone i padove, ali i osvojili Euro i Ligu nacija. Ipak, danas Fernando Santos (69) i Cristiano Ronaldo (38) nisu u dobrim odnosima.

Napadač Al-Nassra zamjerio je sad već bivšem portugalskom izborniku što nije igrao u prvom sastavu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u Katru. Podsjetimo, Ronaldo je započeo sve tri utakmice grupne faze i zabio samo jedan, iz penala, pa se Santos odlučio za Goncala Ramosa koji mu je u prvoj utakmici koju je započeo od prve minute zahvalio trima golovima u mreži Švicarske (6-1). Upravo je zbog takve predstave dobio priliku ispred Ronalda i u četvrtfinalu protiv Maroka, no Portugal je izgubio 1-0 i oprostio od borbe za medalje, a "danak" je otkazom platio i Santos.

- Ne razgovaramo više on i ja. To je jedna dulja priča, ne znam niti točno od kojega dana. Ali, znam da nismo razgovarali otkako smo došli iz Katara. Ne žalim ni za čime osobno, znam da su ga neke stvari možda povrijedile. Možda je i danas ljutit zbog toga - kaže Santos godinu dana nakon što je napustio klupu Portugala.

- Imao sam jaku vezu s Cristianom, i ne samo poslovnu. Sreli smo se još u Sportingu kada je on imao 19 godina. Ta veza je rasla i nakon što je on pozvan u reprezentaciju, a ja postao izbornik. Bili smo kao otac i sin ili kao stariji i mlađi brat. Nema to veze ni sa čime sa Svjetskog prvenstva. Napravio sam potez koji sam smatrao dobrim, strateškim u tom trenutku. Morate to razumjeti - dodaje.

Santos je ubrzo nakon otkaza u Portugalu preuzeo Poljsku, a tamo se zadržao manje od devet mjeseci. Što se tiče Ronalda, kaže da je otvoren za razgovor s Ronaldom jednog dana i dodaje:

- Njemu ta 2022. godina nije bila najbolja. Da, izjavio sam da je najbolji na svijetu, ali imao je očajnih, užasnih šest mjeseci. Najprije je imao obiteljsku tragediju, a to je jako utjecalo na njega i na sportskom planu. Nije prošao pripreme, nije igrao dva mjeseca. Onda se vratio u Manchester, a tamo uopće nije igrao. Fizički je i dalje bio na top-razini, to nikad neće prestati biti, ali kad je igra bila u pitanju, bio je na najnižoj razini. Nije uopće imao ritma.