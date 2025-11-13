Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODABRAO JE AMERIKU

Bivši američki reprezentativac: Pulišića bi puno više cijenili da je odlučio igrati za Hrvatsku

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Pulišić je ranije igrao za Borussiju Dortmund i Chelsea, a prije dvije godine prešao je u Milan u transferu "teškom" 20 milijuna eura. A bivši američki reprezentativac smatra da bi cifra bila veća da igra za 'vatrene'

Poznati američki sportski medij Goal USA pokrenuo je žustru raspravu među nogometnim fanovima diljem svijeta. Postavili su intrigantno i pomalo provokativno pitanje: Bi li američka zvijezda Christian Pulišić, koji vuče hrvatske korijene, bio znatno cjenjeniji igrač da je odlučio nastupati za Hrvatsku umjesto za reprezentaciju SAD-a?

U videu, koji je isječak iz njihove popularne sportske emisije "The Rondo", bivši američki reprezentativac Stu Holden (40) iznosi smjelu tezu koja je odjeknula internetom. Holden bez oklijevanja odgovara potvrdno na pitanje bi li Pulišić bio cjenjeniji kao Hrvat, objašnjavajući kako nažalost još uvijek postoji određena stigma prema američkim nogometašima u Europi.

Luka Modri? ostvario je svoju prvu asistenciju u Serie A u Milanovu dresu, u pobjedi 2:0 nad Lecceom
Foto: Pasquale Golia/IPA Sport / ipa-a

- Vidio sam neku grafiku na internetu, kad bi igrao za Hrvatsku, vrijedio bi 50 milijuna eura. Da je Pulisicinho i Brazilac, vrijedio bi 90 milijuna eura. I mislim da je to apsolutno točno - odlučan je bio Holden.

Prema njegovom mišljenju, Pulišićeva nacionalnost izravno umanjuje njegovu tržišnu vrijednost i percepciju u nogometnom svijetu. Pulišić je ranije igrao za Borussiju Dortmund i Chelsea, a prije dvije godine prešao je u Milan u transferu "teškom" 20 milijuna eura.

OBOŽAVAJU GA VIDEO Pulišić odao počast Luki Modriću pa oduševio: Rođak mi je čak i psa nazvao po njemu
VIDEO Pulišić odao počast Luki Modriću pa oduševio: Rođak mi je čak i psa nazvao po njemu
SUIGRAČI U MILANU Modrić o Pulišiću: Od hrvatskih riječi zna samo neke koje nisu za javnost. Probat ću ga naučiti
Modrić o Pulišiću: Od hrvatskih riječi zna samo neke koje nisu za javnost. Probat ću ga naučiti

Pulišić se nedavno vratio na terene za Milan nakon oporavka od ozljede, a pred američkom reprezentacijom su važne prijateljske utakmice protiv Paragvaja i Urugvaja sredinom studenog 2025. 

OSTALO

