OBOŽAVAJU GA

VIDEO Pulišić odao počast Luki Modriću pa oduševio: Rođak mi je čak i psa nazvao po njemu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić nije jedini Hrvat s kojim je Pulišić dijelio svlačionicu. Dok je igrao za Chelsea, suigrač mu je bio Mateo Kovačić, a zajedno su se popeli na tron Europe i osvojili Ligu prvaka 2021. godine

"Luka Modrić stari kao vino" natpisi su koji se mogu pročitati diljem svjetskih medija, koji se ne mogu nadiviti hrvatskom maestru koji u 41. godini igra nogomet života. Dolaskom u Milan unaprijedio je momčad i uzdigao je do razine jednog od kandidata za naslov u Serie A.

U momčadi sa sjevera Italije dočekao ga je i Christian Pulišić (27). Upravo je Amerikanac hrvatskih korijena bio jedan od prvih kojima se Luka obratio kada je stigao na liječnički pregled u Milan. Iako je mogao igrati za Hrvatsku, Pulišić se odlučio za Sjedinjene Američke Države. Ipak, ponosan je na svoje korijene, a sada je otkrio zanimljivost o tome koliko njegova obitelj, pa i on sam, cijene Modrića.

- Moja obitelj veliki je obožavatelj Modrića jer su hrvatskog podrijetla. Moj rođak čak je dao psu ime Luka, a ja im to nisam ni predložio. Svi su veliki navijači, pa i moj djed. Trenirati s njim sve je što sam očekivao. Dajem sve od sebe da od njega što više naučim - rekao je Pulišić i dodao:

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Nema sumnje da mi je pomogao. Puno razgovaram s njim. On vjerojatno ni ne zna da ga promatram i pokušavam iz toga izvući pouke. Igra na najvišoj razini toliko dugo, a ja želim biti poput njega.

Prije nekoliko dana novinari su pitali i Modrića za Pulišića te koliko zna hrvatskih riječi, a njegov odgovor pokazao je da u svlačionici vlada sjajna atmosfera.

- Christian je odličan dečko, a u nogometu veliki talent. Već je pokazao u Dortmundu i Chelseaju koliko je dobar igrač. Vrlo je vješt s loptom, dobro razumije nogomet, brz je i užitak je igrati s njim - kazao je Modrić.

Modrić nije jedini Hrvat s kojim je Pulišić dijelio svlačionicu. Dok je igrao za Chelsea, suigrač mu je bio Mateo Kovačić, a zajedno su se popeli na tron Europe i osvojili Ligu prvaka 2021. godine.

