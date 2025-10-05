Modrić o Pulišiću: Od hrvatskih riječi zna samo neke koje nisu za javnost. Probat ću ga naučiti

StartFragment Luka Modrić (40) vuče Milan u Serie A. I u poznim igračkim godinama ponajbolji je igrač talijanskog prvenstva, a cijeli svijet zanima tajna njegove dugovječnosti. Prije derbija protiv Juventusa gostovao je u CBS-ovoj emisiji Golazo.

Zašto ste odabrali Serie A i zašto Milan?

- Pratio sam talijansku ligu još otkad sam bio dijete. Najdraža momčad bio mi je Milan, a najdraži igrač Zvonimir Boban. On mi je bio uzor, a kasnije i kapetan Hrvatske koja je osvojila prvu medalju za našu zemlju na Svjetskom prvenstvu 1998.

Kako vidite svoju ulogu u Milanu, što možete donijeti klubu?

- Moj mentalitet i radna etika je nešto što mogu dati Milanu. Na svakom treningu je tako i na svakoj utakmici, uvijek dajem 100 posto.

Koji su ciljevi i ambicije za ovu momčad Milana?

- Postajemo sve bolji, a puno je mladih igrača u momčadi. Idemo utakmicu po utakmicu, trening po trening. Nadamo se da ćemo vratiti Milan tamo gdje pripada, ovo je jedan od najvećih klubova na svijetu. Svi zajedno moramo gurati u istom smjeru i vratiti Milan gdje pripada, a to je borba za trofeje.

Što mislite o Pulišiću i njegovom potencijalu?

- Christian je odličan dečko, a u nogometu je veliki talent. Već je pokazivao u Dortmundu i Chelseaju koliko je dobar igrač. Vrlo je vješt s loptom, dobro razumije nogomet, brz i užitak je igrati s njim.

Jeste li ga naučili hrvatski jezik?

- Igrao je već s nekim hrvatskim igračima i naučio nekoliko riječi koje nisu za kamere ha-ha. Nismo previše komunicirali, ali u budućnosti ću ga možda pokušati naučiti neke pristojnije hrvatske riječi - rekao je Modrić u šaljivom tonu.

Modrić je ove sezone odigrao šest utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju. U karijeri je osvojio šest puta Ligu prvaka, četiri puta La Ligu, a s Hrvatskom srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.

