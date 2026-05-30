UNATOČ PORAZU

Bivši Berlusconijev klub nakon godinu dana vraća se u Serie A

Piše HINA,
Monza se vratila u Serie A unatoč porazu! Sustav nagradio njihov trud, a sve nakon što ih je Berlusconi doveo do vrha. Novi vlasnici, nova nada

AC Monza je nakon samo jedne sezone u Serie B, unatoč domaćem porazu od 2-0 u uzvratnoj utakmici doigravanja protiv Catanzara, izborila povratak u najvišu talijansku ligu.

Nakon što je doigravanje završilo neriješeno s ukupnim rezultatom 2-2, Monza je otišla u viši rang zahvaljujući sustavu koji nagrađuje bolje rangirane ekipe iz regularnog dijela. Monza je završila regularni dio sezone na trećem mjestu u Serie B, što je više od petog mjesta Catanzara.

Monza je osigurala plasman točno četiri godine nakon svog prvog plasmana u Serie A 2022. godine, kada su bili u vlasništvu Silvija Berlusconija.

Berlusconi, bivši talijanski premijer i medijski tajkun koji je prethodno bio vlasnik AC Milana, preuzeo je Monzu 2018. godine kada su igrali u trećoj talijanskoj ligi. Nakon ispadanja u Serie B 2025. godine, Monza je prodana američkoj investicijskoj tvrtki Beckett Layne Ventures.

