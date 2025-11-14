Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJETI MU ZABRANA

Bivši boksački prvak pao je na doping testu, a sada mu prijeti suspenzija od nekoliko godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši boksački prvak pao je na doping testu, a sada mu prijeti suspenzija od nekoliko godina
Foto: Andrew Couldridge

Parker je osvojio WBO titulu u teškoj kategoriji 2016. pobijedivši Meksikanca Andyja Ruiza za upražnjeni pojas ̧, a izgubio je titulu od Britanca Anthonyja Joshue 2018. Sada mu prijeti višegodišnja suspenzija

Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Novozelađanin Joseph Parker pao je na doping testu na dan kada se prošli mjesec borio protiv Britanca Fabia Wardleyja.

Britanski mediji izvijestili su da je 33-godišnjak bio pozitivan na tragove kokaina i da bi se mogao suočiti s dugotrajnom zabranom bavljenja boksom.

"Međunarodno antidoping udruženje (QADA) sinoć je obavijestilo sve nadležne strane da je Joseph Parker dobio negativan nalaz nakon antidoping testa provedenog 25. listopada u vezi s njegovom borbom s Fabiom Wardleyjem", objavila je promotorska agencija. 

Wardley je zaustavio favorita borbe Parkera u 11. rundi u londonskoj O2 Areni kako bi stekao pravo izazvati neospornog svjetskog prvaka Ukrajinca Oleksandra Usika.

Britanski boksač Liam Cameron suspendiran je na četiri godine nakon što je 2018. bio pozitivan na benzoilekgonin, metabolit kokaina.

Parker je osvojio WBO titulu u teškoj kategoriji 2016. pobijedivši Meksikanca Andyja Ruiza za upražnjeni pojas ̧, a izgubio je titulu od Britanca Anthonyja Joshue 2018.

Držao je privremenu WBO titulu u teškoj kategoriji od ožujka prošle godine nakon što je pobijedio Kineza Zhanga Zhileija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025